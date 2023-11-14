الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

يونيسيف: استشهاد 4600 طفل بنيران الاحتلال في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، سليم عويس، إن أكثر من 4600 طفل  استشهدوا حتى الآن في قطاع غزة، وإن الأطفال يدفعون أغلى الأثمان بسبب هذا التصعيد.

قصف مستشفيات الأطفال في غزة

وأضاف عويس أن المستشفيات التي تأوي الأطفال تتعرض للقصف، لا سيما وأننا بدأنا نشهد حالات من الجفاف الشديد بين الأطفال في قطاع غزة".

وأوضح أن هناك 50 % من الأطفال كانوا يحتاجون للرعاية النفسية قبل الحرب تبعا للاعتداءات الإسرائيلية السابقة، مشيرا إلى أن الحل الفوري هو إبعاد الأطفال عن الصدمات النفسية من خلال وقف العنف.

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وحذر من "مرض خطير بدأ يظهر على الأطفال في قطاع غزة"، بعد 39 يوما من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكان قد أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1165 مجزرة تسببت في استشهاد 11320 فلسطينيا.


خروج مستشفيات غزة عن الخدمة


وأضاف: أن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء تواصل دفن الشهداء في مقابر جماعية داخله، مشيرًا إلي أن هناك 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًّا خرجت عن الخدمة بفعل العدوان الإسرائيلي



عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة


ولفت مكتب الإعلام الحكومي في غزة: نحو 42 ألف وحدة سكنية تهدمت و223 ألف وحدة تضررت جزئيًّا أي 60% من مباني القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.


ويرفض الاحتلال الإسرائيلي تفعيل أي اتفاق حول هدنة إنسانية في قطاع غزة، ويلجأ للمساومة والضغط والابتزاز من أجل تنفيذ أهدافه السياسية أولا، والتي يتعلق عليها مستقبل الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو، لهذا يضغط بكل قوة ليس فقط للتهرب من الهدنة بل توسيع أمد الحرب على امل توريط أمريكا في الصراع.

 

أسباب ارتكاب الاحتلال المجازر ضد الفلسطينيين   



قال راسم عبيدات، المحلل السياسي الفلسطيني، إن أسباب رفض الإسرائيليين الهدنة الإنسانية في غزة وإفشال أي مفاوضات بشأنها، أنهم يرغبون في استكمال العملية العسكرية وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين.

ولفت المحلل الفلسطيني إلى أن إسرائيل تأمل في توسيع دائرة الحرب وتوريط أمريكا، ومن هذا المنطلق قاموا بقصف أهداف مدنية في الجنوب اللبناني وأسفرت عن استشهاد جدة وأحفادها الثلاثة من الأطفال، والتي رد عليها الحزب بتوسع دائرة القصف بعيدًا عن قواعد الاشتباك باستهداف مستعمرة كريات شمونة ولوح حسن نصر الله بتفعيل معادلة "مدني مقابل مدني".

واختتم: ما يحدث سيدفع الأوضاع للخروج عن السيطرة، وتداعيات العدوان البربري على قطاع غزة، لن تكون تلك الأنظمة بمنأى عنها، بل ستكون هي في قلبها.
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 1165 مجزرة في غزة واستشهاد 11320 فلسطينيا

سر رفض الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على هدنة إنسانية في قطاع غزة

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 1165 مجزرة في غزة واستشهاد 11320 فلسطينيا

سر رفض الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على هدنة إنسانية في قطاع غزة

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