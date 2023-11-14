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رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد اختبارات كلية طب الأسنان

اختبارات كلية الأسنان
اختبارات كلية الأسنان بالمنصورة الجديدة، فيتو

أجرى اليوم الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة والدكتور  عصام الوكيل  عميد كلية طب الأسنان، جولة تفقد خلالها  اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب المستوى الاول، والثاني بكلية طب الأسنان.

وأكد الدكتور معوض الخولي، أن اللجان تتم بإلتزام وهدوء وسط، وأكد على توافر جميع ما يلزم لتتم الامتحانات في يسر وانتظام وتواجد عميد الكلية، وأستاذ المادة للتغلب على أي مشكلات تواجه الطلاب، والتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بأعمال المراقبة والملاحظة، وتوافر الخدمات الطبية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب وتأمين لجان الامتحانات، ومتابعة أي شكاوى للطلاب والقيام بحلها على الفور، مع الالتزام بسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج.

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وأفاد الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان، بانتظام امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول لطلاب كلية طب الأسنان. 

 وأكد عميد الكلية على ضرورة عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أثناء لجنة الامتحان وعدم تواجد أي أوراق خاصة بمادة الامتحان، حيث تشمل هذه الامتحانات المستويات الاولى والثانية، والثالث  بنظام الساعات المعتمدة، وأكد انتظام امتحانات اليوم الأول بالكلية.

وتفقد رئيس الجامعة في ختام الجولة معامل كلية العلوم، ومعامل المحاكاة بكلية طب الأسنان، وتبادل سيادة الحوار مع الطلاب داخل المعامل ليطمئن على مدى استيعابهم للتجارب العلمية.

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