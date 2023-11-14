الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان لكلية التربية لمتابعة سير العملية التعليمية

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم جولة تفقدية بكلية التربية، استقبله خلالها الدكتور حسام حمدي عميد الكلية ووكلاء الكلية وعدد من رؤساء الأقسام.

كلية التربية جامعة حلوان 

وهدفت الجولة إلى متابعة سير العملية التعليمية بالكلية، حيث شدد الدكتور قنديل على ضرورة التدريب العملي للطلاب، وأن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة اللغوية، ليكونوا مؤهلين بشكل أفضل لسوق العمل.

كما حث رئيس الجامعة على ضرورة تطوير معامل الكلية ورفع كفاءتها، لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للحصول على تعليم ذي جودة عالية.

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تطوير المحتوى الرقمي للكتاب الجامعي

وأوصى الدكتور قنديل خلال الجولة بإشراف كلية التربية على مشروع تطوير المحتوى الرقمي للكتاب الجامعي، مع التركيز على وجود مقررات دراسية جماعية تكون قابلة للتطوير، موضحا سعى الجامعة لتفعيل التعليم المدمج في الكليات النظرية وتوفير فرص تدريب عملية للطلاب.

وشدد الدكتور السيد قنديل على أهمية الانتماء والترابط لتحقيق أهداف الكلية، وإعداد خريج متميز في سوق العمل يكون قدوة ونموذجًا يحتذى به.  

كما دعا إلى تعظيم الاستفادة من قسم تكنولوجيا التعليم بالجامعة، من خلال برامجه الحديثة، لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال التعليم.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة حلوان على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتخريج كوادر مؤهلة تساهم في تنمية المجتمع.

 

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جامعة حلوان كلية التربية جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل المحتوى الرقمي للكتاب الجامعي

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