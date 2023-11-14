الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة حلوان يحث الطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان بالندوة، فيتو

استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان اليوم ندوة تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي" نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، وتأتي تلك الندوة في إطار حرص الجامعة على دورها في نشر الوعي وتنمية المشاركة المجتمعية لدى طلابها.

جامعة حلوان 

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن استضافة هذه الندوة دليل على اهتمام الدولة بالشباب، مشيرا إلى أن ضيوف الندوة نموذج يحتذى بهم، كما أوضح أن الجامعة تحرص على مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية المختلفة، لأنها تسهم في بناء شخصية الطالب بشكل أفضل، وأضاف أنها العامل الأساسي لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

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كما أوضح رئيس جامعة حلوان أن مهمة الجامعة هي إعداد الشباب إعدادًا جيدًا، وحث على الدور المهم للأسرة والمرأة المصرية في إعداد وتأهيل الشباب، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية هي كل المجتمع، فهي من تنشئ الطالب والطالبة السوية، ولها دور أساسي في بناء المجتمع.  

وتحدث الدكتور " قنديل" عن أهمية المشروعات والإنجازات التي تشهدها مصر، ودور الشباب في استكمال تلك الإنجازات، كما حث الطلاب على ضرورة المشاركة  الإيجابية في الانتخابات القادمة، مشددا على أهمية وحدة الصف المصري، ومؤكدًا أن بلدنا تحتاج أن  نكون صفًا واحدًا ونظهر أمام العالم متماسكين كوحدة واحدة.


وحضر الندوة نخبة من أعضاء مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، وهم غادة علي عضو مجلس نواب، محمد عبد العزيز عضو مجلس نواب، احمد فتحي عضو مجلس نواب،  محمد السباعي عضو مجلس نواب، حسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب،   رغدة محمود عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الذين أكدوا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالشباب من خلال المشروعات القومية الضخمة، مشيرين إلى أن الهدف من الندوة هو تعزيز التواصل مع الشباب وتوضيح أهمية مشاركتهم، الايجابية فى الانتخابات، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.


وأكدوا على  أهمية استمرار التواصل مع الشباب من طلاب الجامعات المصرية وإتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وأفكارهم، لاسيما فى ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهم، انطلاقًا من قناعتها بقدرات وإمكانيات وطاقات الشباب المصرى على التحدي والتفوق فى جميع المجالات.


وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا من الطلاب، حيث تم فتح باب الحوار والاستماع لجميع تساؤلاتهم وآرائهم.


عقدت الندوة تحت إشراف وحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب،  اميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

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الأنشطة الطلابية تنسيقية شباب الأحزاب جامعة حلوان مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

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