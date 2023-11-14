قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بحملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 44 قطعة سلاح نارى و16 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط.



مديرية أمن أسيوط

ضبط (44) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 17 بندقية خرطوش– 2 طبنجة - 20 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم لـ 34 منهم معلومات جنائية")



وضبط (7) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدرالحشيش وزنت 1,220 كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين") بحوزة (7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (529) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ضبط فرد محلى وطلقة) بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (848) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 14 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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