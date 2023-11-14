نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة الحوامدية (صور)

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف بمدينتي الحوامدية وأبوالنمرس.

حيث تابع النائب أعمال التوسعة والتطوير بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصرش أسيوط حتي كورنيش النيل بمدينة الحوامدية تمهيدا للبدء في أعمال الرصف وجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة

كما تفقد النائب مشروع الصرف الصحي بمدينة الحوامدية مشددا بسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها رافق نائب المحافظ هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ومسؤلي شركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذه لأعمال الرصف.

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التعامل الحازم حيال مخالفات البناء



كما وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مشددًا على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كل في نطاقه.

وأكد محافظ الجيزة بِأن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية.