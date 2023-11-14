الزراعة تسابق الزمن للانتهاء من توزيع التقاوي والأسمدة مع بدء موسم القمح

أجرى أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زيارة إلى محافظة بنى سويف لمتابعة أعمال حماية الأراضى ومنع التعديات وكذلك متابعة توافر تقاوى القمح وتوزيعها على المزارعين بأسعار مخفضة وكذلك منظومة حوكمة الأسمدة بالمديريات ويرافقه المهندس عماد جنجن مدير مديرية الزراعة في بنى سويف والمهندسة فاطمة نظير مفتش الإدارة المركزية لحماية الأراضى والمهندس محمد عبدالوهاب مدير عام التعاون بالمديرية وبعض القيادات من مديرية الزراعة



Advertisements

وقام "عيسى" بالإشراف على حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة مدي توافر تقاوى القمح والتأكد من صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين وعدم صرفها للمتعدين على الأراضى الزراعية.

توزيع تقاوي القمح

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة

القصير شدد أيضا على متابعة ومراقبة منافذ البيع والتوزيع لضمان جودة التقاوى وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة مؤكدا على محاسبة المقصرين في ذلك وأشار إلى ان القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد محاور الأمن الغذائي،

وزير الزراعة كان قد شدد كذلك على التواجد مع المزراعين لتقديم الدعم الفني قبل واثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى انتاجية

سعر أردب القمح

والجدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.