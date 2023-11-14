الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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تريند

بعد انقطاع 39 يومًا، أمطار غزة تتحدى حصار الاحتلال، والنشطاء: جند الله (فيديو)

فرحة أطفال غزة بسقوط
فرحة أطفال غزة بسقوط المطر، فيتو

أمطار غزة، بعد 39 يوما من المحاصرة والتجويع والتعطيش من الاحتلال الإسرائيلي على أهل غزة، أرسل الله للعطشى من أهل غزة المحاصرين ماء الأمطار، ليسقيهم من السماء بعد أن منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنهم الماء، وقذفت السد الوحيد الذي يرويهم في شمال غزة.

هطلت أمطار غزة بغزارة على القطاع

هطلت أمطار غزة بغزارة، فتحولت دموع الأطفال هناك إلى سعادة، أخذوا في الجري واللعب في طرقات القطاع المهدمة، وقام أهل غزة بملأ الأواني بماء المطر الذي يأتيهم من السماء.

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ماء المطر يروي أهل غزة، فيتو

أثار سقوط أمطار غزة حالة من الارتياح والسعادة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استبشروا بالأمطار التي سقططت بشكل غزيز على قطاع غزة، مخترقة الحصار الخانق الذي يواججه أهل غزة، وفي ظل تواصل القصف المتواصل على الأبرياء، جاءت أمطار غزيرة تروي ظمأ أهالي غزة، بعد انقطاع ماء الشرب عن عن القطاع دام 39 يومًا.

سعادة وارتياح لهطول أمطار غزيرة على غزة

عبر نشطاء مواقع التواصل عن سعادتهم قائلين: "الله لم ينسى غزة, فالأمطار الغزيرة تهطل على غزة الآن.. اللهم صيبًا طيبًا نافعا"
علقت شذا علي محمد على أمطار غزة فقالت: "هي كمعركة بدر نزل المطر قبل النصر #استعدوا"

ورد وليد خليفة قائلًا: "اللهم سقيا لأهلنا في غزه ووبالا علي المعتدين"
أما حسن محسن فقال: "ان شاءالله تكون امطار الخير تروى العطش وتثبت الاقدام"
وقال تركي الشلهوب: " في الوقت الذي يقطع فيه الاحتلال الماء عن أهل غزة... يُنزل الله سبحانه أمطارًا يسقي بها العطشى ويطهرهم به. (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ).

وعلق ليون فقال: "أمطار في غزة نجدة من الله للعطشى وايضا كي تكون دبابات جنودهم غارقة في وحل غزة والرؤية منخفضه في أجهزتهم ليسهل اصطيادهم. يا الله".

أطفال غزة يلعبون لعبة الانتصار على الموت

وقالت نجوان سمري: “ بدأ الشتاء في غزة.. بعض الأطفال خرجوا يلعبون لعبة الانتصار على الموت، فتراهم يفتحون أفواههم لشرب مياه المطر. وآخرون يرتجفون بردًا في الخيام المبتلة. فهل نسميها أمطار الخير؟ لا أدري”.

أما ترافس فرد قائلًا: "امطار خير وبركة تساقطت على غزة بعد اكثر من شهر من انقطاع الماء".
وقال د. هاني الدالي: " كرامات الله لشعبنا الفلسطيني في غزة بركات السماء.. أمطار غزيرة جدا على غزة العدو الإسرائيلي منع الماء والله تبارك وتعالى انزل الماء الغزير من السماء (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ).

ملء الأواني من ماء المطر، فيتو

وعلق صقر قريش فقال: "أمطار غزيرة شديدة العذوبة تهطل على شمال غزة لم تحدث منذ سنوات #جنود_ربك".

بعد انقطاع 39 يوم الأمطار تروي عطش أهل غزة

وقال المرجل: "انقطعت ماء الشرب عن غزة 39 يومًا"... والله لم ينسى غزة , "أمطار غزيرة تهطل على غزة فجر اليوم" , اللهم صيبًا طيبًا نافعا".

أما حرية أمل فقالت: "منعوا عليهم المياه..فأرسل الله السماء عليهم مدرارا، أمطار غزيره ب غزه...تروي الغزاويين"
ورد شريف المصري قائلًا: "أمطار غزيرة تهطل الآن فوق البيوت المدمرة جراء حرب الاحتلال المستمرة على قطاع غزة."
وقالت زبيدة صابر: "أمطار الخير تتساقط على غزة، يارب انت عالم بحالنا، كن معنا يا الله"
الجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر أهل غزة، وقطع عنهم إمدادات الماء منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، ورفض إدخال المساعدات الخاصة بالماء والغذاء لهم منذ ما يقرب من 39 يومًا، كما قام بقصف السد الوحيد الذي يروي أهل غزة في شمال القطاع، ولم يكتف بذلك، لكنه قام بقصف شاحنة محلة بالماء لفك الحصار عن أهل غزة.

الأطفال يلهون في المطر، فيتو

وأعلن الأهالي والمستشفيات في غزة أن الماء نفذ لديهم، وأنهم يستخدمون الماء المالح والملوث ليرووا عطشهم، الأمر الذي وصل بعهم إلة حالة من الجفاف، حتى سقطت الأمطار بغزارة اليوم على قطاع غزة لتمنح أهل غزة قبلة الحياة.

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