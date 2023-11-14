كشف قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة قيام فنى صيانة باحتجاز نجله والتهديد بقتله والانتحار إثر خلافات مع زوجته السابقة بالمنوفية.



فنى صيانة يحتجز نجله ويهدد بقتله والانتحار فى المنوفية

تلقى مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية بلاغا من ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز بقيام طليقها فنى صيانة أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة باحتجاز نجلهما طالب، وتكبيل يديه بحبل داخل ورشة نجارة خاصة بزوج المُبلغة الحالى (نجار موبيليا) وقيامه بالتهديد بقتل نجله ونفسه بصاروخ معدنى لوجود خلافات زوجية سابقة بينهما.



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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والصاروخ المعدنى، وتحرير نجله المحتجز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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