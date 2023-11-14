القبض على طالب يهدد تلاميذ المدارس باستخدام السلاح في حلوان

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام طالب بالوقوف أمام إحدى المدارس بالقاهرة وبحوزته سلاح أبيض.. وضبط مرتكب الواقعة.



رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والمتضمن التضرر من طالب بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لقيامه بالوقوف أمام المدرسة ممسكًا بسلاح أبيض "سنجة" ويقوم بالإستعراض بها أمام بعض الطلبة.

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وأمكن تحديد المتهم وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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