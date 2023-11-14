الأمن العام يضبط تشكيلين عصابيين لارتكاب 11 واقعة سرقة دراجات نارية في الجيزة والغربية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تشكيلين عصابيين لارتكاب 11 واقعة سرقة دراجات نارية في الجيزة والغربية.



مديرية أمن الجيزة

ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

كما تم بارشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

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مديرية أمن الغربية

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع التوصيلات الكهربائية".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة بدائرة قسمى شرطة (أول، وثان طنطا بالغربية).

كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.