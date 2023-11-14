أحدث طريقة لعلاج هذا النوع من الإدمان

نجح خبراء من جامعة جنوب الأورال الروسية، في تطوير تطبيق جديد لمساعدة الأطفال والشباب على محاربة إدمان استعمال الهواتف والأجهزة الذكية.

مكافحة الإدمان الرقمي

وأوضح بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: أنه "تمكن المختصون في جامعاتنا من تطوير تطبيق مميز يساعد أطفال المدارس والطلاب الصغار على مكافحة الإدمان الرقمي، التطبيق يقدم للمستخدمين دورة تفاعلية لمدة أسبوع، ويتضمن أنشطة لتطوير التفكير النقدي لدى الطفل، وبرامج تعليمية تتعلق بإدارة المهارات الرقمية، كما يركز على مشكلات التنمر التي يعاني منها البعض عبر الإنترنت".

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وأكد البيان: "التطبيق يضم أيضا مذكرات فلسفية لمشاهير المفكرين تساعد المستخدمين على بناء الفكر الصحيح، كما يضم تمارين لتعليم القراءة وتمارين للتنفس وتقليل التوتر، كل هذه البرامج مجتمعة ستساعد المستخدمين على التفكير بطرق تجنبهم الإدمان على استعمال الإنترنت والهواتف الذكية".

الدعم النفسي والتوجيه المعنوي

وحول الموضوع قال عالم النفس الروسي، دميتري دولجيتسكي: "التطبيقات قد تساعد الناس على معالجة مشكلة الإدمان الرقمي، لكن أهم عامل لمعالجة هذه المشكلة هم الأقارب والأصدقاء الأشخاص المحيطون بالشخص، والذين يقدمون له الدعم النفسي والتوجيه المعنوي".