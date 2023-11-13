برواية مفبركة، جيش الاحتلال يبرر قصف المستشفيات ويزعم العثور على نفق بمستشفى الرنتيسي

طوفان الأقصى، زعم المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: قمنا بتوثيق أدلة تثبت أن حماس تستخدم المستشفيات أداة للحرب.

وادعى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: وصلنا اليوم إلى مستشفى الرنتيسي الذي حولته حماس إلى مقر للإرهاب.

ولفت زاعمًا: عثرنا أسفل مستشفى الرنتيسي على وسائل قتالية وأحزمة ناسفة ونفقا يستخدم كغرفة عمليات لحماس.

وواصل في مزاعمه: "حربنا ضد حماس التي تستخدم المدنيين دروعا بشرية، وثمة نفق بجانب مستشفى الرنتيسي يقود الي مدرسة، وثمة أدلة علي احتجاز بعض الرهائن في قبو أسفل مستشفى الزنتيسي".



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مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود نفق في أحد المستشفيات غير صحيحة

وفي سياق متصل، ردت حركة المقاومة الفلسطينية في وقت سابق قائلة: إن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود نفق في أحد المستشفيات غير صحيحة وهو مخزن للوقود.

وأضافت حركة حماس خلال بيان: "الأكاذيب التي يبثها الاحتلال هدفها تبرير استهدافه المباشر للمنشآت الطبية، ولا صحة لوجود منصات صواريخ أو أنفاق قريبة من المستشفيات".

ومنذ قليل، كشف أبو عبيدة الناطق العسكري بإسم كتائب القسام التابعة لحركة حماس، عن مماطلة إسرائيل في الاتفاق علي صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وأوضح خلال كلمته منذ قليل: "كان هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو الإسرائيلي مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطيني".

وأضاف:"العدو الإسرائيلي طلب الإفراج عن 100 امرأة وطفل من المحتجزين في غزة وأخبرنا الوسطاء بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن أن نفرج عن 50 امرأة وطفلا في غزة".

وواصل: "الهدنة للإفراج عن عدد من المحتجزين في غزة تتضمن وقف إطلاق نار والسماح بدخول المساعدات الي القطاع لكن العدو الإسرائيلي".

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة خلال اشتباكات لا تزال مستمرة على عدة محاور.

وقالت "القسام" في تغريدة على حسابها في "تيليجرام": "استهدفنا دبابتين صهيونيتين غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105"، كما أكدت "تدمير دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".

وأوضحت "كتائب القسام"، أنها "استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة، وشرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وعند الساعة 15:31 بتوقيت غزة، قالت "كتائب القسام" إنها "تستهدف 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105، ودبابتين صهيونيتين بقذيفة الياسين 105 وقذيفة تاندوم غرب مدينة غزة، وتدمير ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين واحتراقها بالكامل.

وأعلنت حركة حماس في وقت متأخر من الليلة الماضية، انسحاب كامل دبابات الاحتلال الإسرائيلى من مدينة قلقيلية شمال غزة بعد تكبدها خسائر كبيرة وتدمير العديد من المدرعات.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها محيط مستشفى الشفاء والمحور الغربي للمدينة، حيث تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلية التقدم نحو مجمع الشفاء الطبي.

مستشفيات غزة تحت حصار قوات الاحتلال



وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، اليوم الإثنين، إن العديد من مستشفيات القطاع تخضع للحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن العديد من المواطنين محاصرون حاليا بالقرب من مستشفى القدس.

وتابع محمود بصل أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فصلت الرجال عن النساء واعتقلت الرجال قرب مستشفى القدس.

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