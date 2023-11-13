الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

القسام تعلن تدمير ناقلة جند واستهداف 4 آليات إسرائيلية ودبابتين في قطاع غزة

دبابة، فيتو
دبابة، فيتو

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة خلال اشتباكات لا تزال مستمرة على عدة محاور.

وقالت "القسام" في تغريدة على حسابها في "تيليجرام": "استهدفنا دبابتين صهيونيتين غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105"، كما أكدت "تدمير دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".

وأوضحت "كتائب القسام"، أنها "استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة، وشرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

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وعند الساعة 15:31 بتوقيت غزة، قالت "كتائب القسام" إنها "تستهدف 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105، ودبابتين صهيونيتين بقذيفة الياسين 105 وقذيفة تاندوم غرب مدينة غزة، وتدمير ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين واحتراقها بالكامل. 

وأعلنت حركة حماس في وقت متأخر من الليلة الماضية، انسحاب كامل دبابات الاحتلال الإسرائيلى من مدينة قلقيلية شمال غزة بعد تكبدها خسائر كبيرة وتدمير العديد من المدرعات.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها محيط مستشفى الشفاء والمحور الغربي للمدينة، حيث تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلية التقدم نحو مجمع الشفاء الطبي.

مستشفيات غزة تحت حصار قوات الاحتلال

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، اليوم الإثنين، إن العديد من مستشفيات القطاع تخضع للحصار من قبل جيش  الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن العديد من المواطنين محاصرون حاليا بالقرب من مستشفى القدس.

 وتابع محمود بصل أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فصلت الرجال عن النساء واعتقلت الرجال قرب مستشفى القدس.

فقدان الاتصال بنجل الرئيس الإسرائيلي في غزة

كتائب القسام تستهدف دبابتين إسرائيليتين في غزة

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