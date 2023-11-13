الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية وأنباء عن حدوث انفجارات

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية تضرب تل أبيب برشقة صاروخية، فيتو

طوفان الأقصى، أعلنت كتائب القسام، الذارع العسكرية لحركة حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين.

تفجيرات في تل أبيب

وأفادت وسائل إعلامية، بحدوث انفجارات في تل أبيب جراء الرشقة الصاروخية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

 

اعتراضات صاروخية 

بدورها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن هناك 5 اعتراضات صاروخية في دفعة صاروخية باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى.
 

القسام تعلن تدمير ناقلة جند واستهداف 4 آليات إسرائيلية ودبابتين في قطاع غزة

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في غزة

 

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام  الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قنصت جنديا إسرائيليا شمال بيت حانون في قطاع غزة، وأصابته إصابة مباشرة.

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استهداف دبابتين إسرائيليتين في بيت حانون
 

وأكدت “القسام”، استهدافها دبابتين إسرائيليتين شمال بيت حانون بقذائف "الياسين 105".

 

تدمير الآليات الإسرائيلية


وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة خلال اشتباكات لا تزال مستمرة على عدة محاور.

وقالت "القسام" في تغريدة على حسابها في "تيليجرام": "استهدفنا دبابتين صهيونيتين غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105"، كما أكدت "تدمير دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".

وأوضحت "كتائب القسام"، أنها "استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة، وشرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وعند الساعة 15:31 بتوقيت غزة، قالت "كتائب القسام" إنها "تستهدف 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105، ودبابتين صهيونيتين بقذيفة الياسين 105 وقذيفة تاندوم غرب مدينة غزة، وتدمير ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين واحتراقها بالكامل.

وأعلنت حركة حماس في وقت متأخر من الليلة الماضية، انسحاب كامل دبابات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة قلقيلية شمال غزة بعد تكبدها خسائر كبيرة وتدمير العديد من المدرعات.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها محيط مستشفى الشفاء والمحور الغربي للمدينة، حيث تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلية التقدم نحو مجمع الشفاء الطبي.

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