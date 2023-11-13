أبو عبيدة يعلن تدمير 20 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة ويكشف كواليس صفقة تبادل الأسرى

أبو عبيدة، أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنه بعد 38 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدو المقاومة التصدي لقوات العدو، لافتا إلى تمكنهم من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا.

وأضاف أبو عبيدة: "مجاهدونا يواصلون ضربات للعدو بتفجير دباباته ومدرعاته ويدكون حشوداته بقذائف الهاون، قوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها، وأحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية"، مشددا على أن الثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع أمتنا من واجبه تجاهها.

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وأشار الناطق باسم كتائب القسام إلى أنه كانت هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة، مقابل من 50 إلى 70 من الأسرى لدى حماس إلا أن الاحتلال عرقل الصفقة.

حسم العمليات العسكرية في قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أمامها أسبوعان فقط للحسم قبل أن يصبح الضغط الدولي والعالمي مؤثرا- على حد مزاعمه وقوله.

وادعى وزير الخارجية، أن الضغط الدولي يزداد على دولة الاحتلال لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بالإجماع وقف إطلاق النار وإنشاء الممرات الإنسانية في غزة، بهدف تخفيف معاناة السكان المدنيين.

وأضاف شالينبرج، في تصريح اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 يناقشون في بروكسل اليوم الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، موضحا أن وقف إطلاق النار ضرورة عاجلة، مشددا على ضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي الإنساني وأن إسرائيل ملزمة به مثل أي دولة أخرى.

وأمس، دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى وقف فوري للقتال بقطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات قائلا: إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وأشار تصريح بوريل، أمس الأحد، إلى أن مرضى المستشفيات الواجب إجلاؤهم يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وقال في بيان: "هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدّة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والأطقم الطبية".

وأضاف: "يجب تزويد المستشفيات فورا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان".

وأردف: "وفي هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".