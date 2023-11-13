المدير الفني لمنتخب الشباب يراقب منتخبي ليبيا والمغرب

منتخب الشباب، حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 على متابعة مباراة شباب ليبيا والمغرب التي أقيمت اليوم الإثنين بملعب الكرم في افتتاح بطولة شمال إفريقيا



وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على حضور مباراة ليبيا والمغرب في الجولة الأولي ببطولة شمال إفريقيا الودية المقامة حاليا بملعب الكرم.

وتواجد وائل رياض المدير الفني، وعلاء عبده المدرب العام، ورامي عادل المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، والدكتور قاسم قدري مخطط الاحمال وكريم فهمي محلل الأداء في ملعب الكرم لمتابعة الفريقين عن قرب خاصة وأن المنتخب سيواجه ليبيا الأربعاء المقبل بنفس الملعب.

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وانطلقت اليوم بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 التي تقام في تونس.

يستعد منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، للجولة الأولى ببطولة شمال إفريقيا الودية التي تقام في الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري.

موعد المباراة الأولى لمنتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا

من المقرر أن يواجه منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، نظيره الليبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى ببطولة شمال أفريقيا الودية

في السياق ذاته، عُقد الاجتماع الفني لمباراة منتخب الشباب مع ليبيا بحضور عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود بينما يظهر منتخب ليبيا بالزي الأبيض.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة شمال إفريقيا الودية

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات المنتخب الوطني في بطولة في بطولة شمال أفريقيا الودية والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات مصر في بطولة شمال إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.



ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

غادرت بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2005، مطار القاهرة في الثامنة والنصف صباح اليوم السبت، في طريقها إلى تونس، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وتصادف وجود الكابتن سمير عثمان علي نفس الرحلة حيث يتوجه لتونس بصفته عضوٍ بلجنة حكام شمال إفريقيا.

قوام بعثة منتخب الشباب

يرأس بعثة منتخب الشباب، محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، وتضم وائل رياض المدير الفني وعادل محفوظ المدير الإداري وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب

وضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل.