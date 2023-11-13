الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استشهاد وإصابة 8 فلسطينيين بخان يونس ومخيم النصيرات في قطاع غزة

جيش الاحتلال الفلسطيني،
جيش الاحتلال الفلسطيني، فيتو

أخبار غزة الأن، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن 4 أشخاص أستشهدوا وأصيب آخرين قبل قليل جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي التفاح، ومسجدا في حي الصبر بمدينة غزة.

غارات عنيفة ومكثفة على مخيم النصيرات

وقالت اليوم الإثنين، إن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية شنت غارات عنيفة ومكثفة على مخيم النصيرات وسط القطاع، كما أطلقت قذائف مدفعية على محيط منطقة زمو شمال مدينة غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على خان يونس، حيث تم استهداف مصنع غسان أبو دقة للبلوك، ومقبرة بني سهيلا المجاورة شرقي المدينة. كما شن غارات قرب مدينة حمد، ودمر مركز الشرطة التابع لها بعد استهدافه بالقصف.

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وأكدت أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت قنابل فسفورية في محيط مستشفى القدس، واعتقل 20 فلسطينيا من غزة، ونقلهم للتحقيق.

إغلاق جهات البث الأجنبية 

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على لوائح من شأنها السماح للحكومة بإغلاق جهات البث الأجنبية التي يعتبر ما تنشره مضرا بالأمن القومي.

وذكرت أن القرار يأتي في الوقت الذي يدفع فيه وزير الاتصالات الاسرائيلي شلومو كرعي، باتجاه إغلاق شبكة الجزيرة القطرية وشبكة الميادين اللبنانية في إسرائيل.

موقف محرج لرئيس حكومة الاحتلال

اضطر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إلى الرد على تصريحات أحد وزرائه، بعد أن وضعه في موقف محرج، في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 37 يوما.

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