الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

اشتباكات عنيفة وانفجارات ضخمة في تل الهوى وسط تواصل القتال بقطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الآن ، أكدت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا عن مصادر صحفية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل فسفورية كثيفة الآن بمحيط مستشفى القدس غرب غزة.

وأفاد شهود عيان، أن اشتباكات عنيفة اندلعت فجر الإثنين في دوار الخور وحي الرمال في تل الهوى غرب مدينة غزة، وأفادوا بوقوع انفجارات عنيفة في المنطقة جراء غارات لطيران الحربي الإسرائيلي.

قصف مستوطنات غلاف غزة

وأضافوا، استمرار الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، والفصائل تواصل قصف مستوطنات غلاف غزة.

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وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أنه "عند الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي، قصفت سرايا القدس موقع كرم أبو سالم وقاعدة اميتاي برشقات صاروخية".

كما أشارت "القسام"، إلى أنها "قصفت تحشدات لقوات العدو في كيبوتس "حوليت" بقذائف الهاون من العيار الثقيل، واستهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير 3 دبابات وناقلة جند على محور جنوب غرب غزة بقذائف الياسين 105".

 استهداف طائرة إسرائيلية

ونشرت "سرايا القدس"، مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهداف طائرة إسرائيلية من نوع "هيرون تي بي" (إيتان) بصاروخ أرض جو.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه المدفعي في مناطق محيط مجمع الشفاء الطبي.

وأفادت وسائل الإعلام، بارتفاع حدة الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في حي النصر بمدينة غزة، في ظل استمرار القصف المدفعي شرق خانيونس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسرا وكيبوتس كيسوفيم بغلاف غزة.

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