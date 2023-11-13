الإثنين 13 نوفمبر 2023
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اقتصاد

دبي تعلن عن نيتها طرح 25% من أسهم "تاكسي دبي" في البورصة

بورصة دبي، فيتو
بورصة دبي، فيتو

دبي ، أعلنت شركة تاكسي دبي، الإثنين، عن نيتها طرح حوالي 25 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي وإدراجها في سوق دبي المالي.

وذكرت الشركة في بيان، أن الطرح يشمل حوالي 624.750 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر.

وبحسب البيان فإن فترة الاكتتاب ستبدأ يوم 21 نوفمبر وحتى يوم 28 من نفس الشهر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين.

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ومن المتوقع إتمام عملية الإدراج وبدء التداول في سوق دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، وفق ما جاء في البيان.

معرض Dubai Airshow 2023

تنطلق اليوم الإثنين فعاليات معرض Dubai Airshow 2023 في نسخته الثامنة عشر، ويستمر خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري.

ويقام فى مركز دبي التجاري العالمي، ويُعد المعرض الحدث الأكبر عالميًا في مجال الطيران المدني والعسكري والفضاء، كما يضم رواد الصناعة الجوية من جميع أنحاء العالم.

مصر للطيران تشارك في معرض Dubai Airshow 2023


ويقدم فرص للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطيران، هذا ويشارك هذا العام أكثر من 1400 شركة عارضة، وأكثر من 180 طائرة، وأكثر من 104 آلاف زائر، و387 وفدًا رسميًا من 95 دولة.

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