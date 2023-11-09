الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

للمهتمين بالعمل البيئي، إزاي تحضر مؤتمر المناخ COP28 في دبي؟

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

سمحت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار تصريح دخول خاص إلكترونيًا ومجانيًا لجميع الحاضرين في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمعروف أيضًا باسم تأشيرة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف (COP28).

وبمجرد الانتهاء من التسجيل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي ستتضمن رابطًا للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة الإمارات العربية المتحدة COP28.

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شروط الحصول على تأشيرة المؤتمر

يجب أن يكون لدى جميع المشاركين الأجانب الذين يدخلون دولة الإمارات العربية المتحدة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ دخولك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتعين على جميع المشاركين الأجانب المسجلين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذين يدخلون دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الإمارات العربية المتحدة COP28، قبل الوصول، باستخدام رابط طلب التأشيرة الموجود في البريد الإلكتروني لتأكيد التسجيل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقد تستغرق معالجة طلب تأشيرة الإمارات العربية المتحدة COP28 ما يصل إلى 72 ساعة بعد تقديمه. ولذلك،فمن المهم أن يقدم المشاركين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم الطلبات، بمجرد تأكيد تسجيلهم في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ولتسهيل عملية إصدار التأشيرة بسلاسة، من الضروري تقديم جميع المعلومات المطلوبة بما في ذلك رمز التسجيل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على بوابة طلب تأشيرة الإمارات العربية المتحدة COP28.
 

كيفية التقديم
 

بعد موافقة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على طلبك للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ (COP28 UAE)، ستتلقى رابطًا لتقديم طلب للحصول على التأشيرة كجزء من رسالة البريد الإلكتروني لتأكيد التسجيل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وبمجرد التقدم بطلب للحصول على التأشيرة، يجب أن تتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني. إذا لم تتلق هذه الرسالة الإلكترونية، فيرجى التحقق من بوابة التأشيرة لتتبع تقدم التأشيرة.

 

المستندات المطلوبة
 

المستندات التالية مطلوبة لتقديم طلب للحصول على تصريح دخول خاص:

-رمز التسجيل الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
-استمارة طلب التأشيرة مملوءة بشكل صحيح على بوابة التأشيرة
-نسخة ملونة واضحة من جواز السفر مع صلاحية لا تقل عن 6 أشهر من الوصول إلى الإمارات 
-نسخة ملونة واضحة من جواز سفر UNLP (بطاقة مرور الأمم المتحدة) (إن أمكن) 
-صورة ملونة حديثة لمقدم الطلب بحجم جواز السفر مع خلفية بيضاء

 

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