التفاصيل الكاملة لمشاريع عمرو دياب الفنية المؤجلة

يعد الفنان عمرو دياب واحدا من أبرز الفنانين في مصر والوطن العربي، الذين قرروا تأجيل مشاريعهم الفنية، دعما للقضية الفلسطينية. في ظل الظروف الصعبة التي يعشها الشعب الفلسطيني من انتهاكات وقصف مستمر على يد الجيش الصهيوني.

تأجيل حفل عمرو دياب في دبي

كان قد أكد الفنان عمرو دياب تأجيل حفله في مدينة دبي بدولة الإمارات، والذي كان مقررا له يوم 30 أكتوبر الماضي، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وكتب عمرو دياب في وقت سابق في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا مع شعب فلسطين، ونقف معهم خلال هذه الأوقات الصعبة”.

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وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت في وقت سابق تأجيله لأجل غير مسمى، حيث كان مقررا إقامته يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الماضي. في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

تأجيل طرح أغاني جديدة

كما قرر الهضبة عمرو دياب تأجيل طرح أغاني الجديدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث أنه تعاون مع عدد من صناع المزيكا في أغاني جديدة من المقرر طرحهم قريبا ومن أبرزهم الشاعر محمد يحيي ومصطفي حدوتة والموزع الموسيقي عادل حقي.

تأجيل حملة إعلانية بطلها عمرو دياب

وكان الهضبة عمرو دياب في وقت سابق، تفاجأ بانتشار أنباء تزعم فسخ تعاقده مع شركة مياه غازية شهيرة وتحمله الشرط الجزائي نظرا لتراجعه عن عمل الحملة الإعلانية الخاص بالشركة، برغم تعاونهم الكبير علي مدار السنوات الماضية وذلك بسبب الأحداث الصعبة التي تعيشها غزة خلال هذه الفترة.

وبحسب الأنباء المتداولة فأن الهضبة تراجع عن تصوير الحملة الدعائية الخاصة بالشركة، والتي كان من المفترض طرحها في شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى عدم وجوده ضمن الحملة الإعلانية هذا العام ، وتحمله قيمة الشرط الجزائي.

وحتى الآن لا صحة للأخبار المتداولة بفسخ عمرو دياب لتعاقده للدعاية لشركة المياه الغازية الشهيرة والصواب أنه أجل كل حفلاته وامتنع عن إحياء الأفراح بشكل كامل وتعاقداته هذه الفترة احتراما لشهداء غزة.