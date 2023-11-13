الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

رئيس اتحاد الغرف يشارك في افتتاحية اليوم الوطني لمصر بالمعرض الإفريقي

أحمد الوكيل رئيس
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

تنطلق فعاليات اليوم الوطني المصري اليوم الإثنين 13 نوفمبر، في القاعة الرئيسية بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات، على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية.

آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المصرية الإفريقية

ويشارك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، بكلمة افتتاحية خلال فعاليات اليوم الوطني لمصر الذي ينطلق تحت شعار «آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المصرية الإفريقية».

Advertisements

اليوم الوطني لمصر يعقد بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول الإفريقية 

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اليوم الوطني لمصر،  بحضور المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة عدد من كبار ممثلي الجهات الوطنية المصرية والأفريقية ومجتمع الأعمال المصري، وبحضور سفراء عدد من الدول الإفريقية المعتمدين لدى مصر. 

اتحاد الغرف التجارية يشارك بجناح مميز في معرض التجارة البينية الإفريقية

وفي نفس السياق، يشارك الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بجناح مميز في معرض التجارة البينية الإفريقية، التي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، المعرض من تنظيم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع كل من الإتحاد الأفريقي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين مصر ودول القارة

وأشار الاتحاد العام للغرف أن مشاركته في فعاليات معرض التجارة  البينية الأفريقية، يأتي في إطار حرص الدولة والاتحاد على دعم وتكاتف الدول الأفريقية كافة، بهدف تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين مصر ودول القارة، وفى ضوء الإعدادات الحالية لاستضافة مصر لفعاليات الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الإفريقية.

المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023

ويعد المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023 حدثًا كبيرًا للبلدان الإفريقية، ويتوقع أن تبرم خلاله صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار أمريكي، وذلك مقارنة بحجم صفقات بلغت قيمتها 42.1 مليار دولار خلال نسخته الأخيرة في عام 2021، إذ يعتبر أكبر معرض تجاري واستثماري في أفريقيا، ومنصة رئيسية للمستوردين والمصدرين؛ الذين يتطلعون إلى الاستفادة من سوق واحدة تضم 1.4 مليار شخص أنشأتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مع ناتج محلي إجمالي يزيد عن 3.5 تريليون دولار أمريكي.

زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية

ووفقًا لبيان لوزارة التجارة والصناعة، يستهدف المعرض زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، وحرصت وزارة التجارة على تقديم جميع أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية.

txt

وزير التجارة يبحث مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني تعزيز سبل التعاون

txt

اتحاد الغرف التجارية يشارك بجناح في معرض التجارة البينية مصر أفريقيا 2023

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل التجارة البينية التجارة البينية الأفريقية التخطيط والتنمية الاقتصادي التنمية الاقتصادية معرض التجارة البينية الافريقية منطقة التجارة الحرة اليوم الوطني المصري

مواد متعلقة

مشاركة متميزة لغرفة الملابس في معرض التجارة البينية الأفريقية 2023

ماري لويس بشارة: معرض التجارة البينية الإفريقية فرصة لتنمية صادرات الملابس

الأكثر قراءة

اشتباكات عنيفة وانفجارات ضخمة في تل الهوى وسط تواصل القتال بقطاع غزة

ضياء السيد: موديست مستواه مؤسف، وكولر مسئول عن تراجع أداء الأهلي

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

لحظة تفجير مركبة عسكرية إسرائيلية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية (فيديو)

حلمي طولان: محمد صلاح أيقونة مصر وفخر العرب ومفيش لاعب في مصر يساوي 5 مليون جنيه

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل

ماذا قال حلمي طولان عن شيكابالا واحتياجات فريق الزمالك؟

بعد واقعة السلوك السيئ، مروان حمدي يرفض السفر مع المصري إلى بورسعيد

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية