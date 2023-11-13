رئيس اتحاد الغرف يشارك في افتتاحية اليوم الوطني لمصر بالمعرض الإفريقي

تنطلق فعاليات اليوم الوطني المصري اليوم الإثنين 13 نوفمبر، في القاعة الرئيسية بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات، على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية.

آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المصرية الإفريقية

ويشارك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، بكلمة افتتاحية خلال فعاليات اليوم الوطني لمصر الذي ينطلق تحت شعار «آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المصرية الإفريقية».

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اليوم الوطني لمصر يعقد بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول الإفريقية

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اليوم الوطني لمصر، بحضور المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة عدد من كبار ممثلي الجهات الوطنية المصرية والأفريقية ومجتمع الأعمال المصري، وبحضور سفراء عدد من الدول الإفريقية المعتمدين لدى مصر.

اتحاد الغرف التجارية يشارك بجناح مميز في معرض التجارة البينية الإفريقية

وفي نفس السياق، يشارك الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بجناح مميز في معرض التجارة البينية الإفريقية، التي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، المعرض من تنظيم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع كل من الإتحاد الأفريقي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين مصر ودول القارة

وأشار الاتحاد العام للغرف أن مشاركته في فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية، يأتي في إطار حرص الدولة والاتحاد على دعم وتكاتف الدول الأفريقية كافة، بهدف تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين مصر ودول القارة، وفى ضوء الإعدادات الحالية لاستضافة مصر لفعاليات الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الإفريقية.

المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023

ويعد المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023 حدثًا كبيرًا للبلدان الإفريقية، ويتوقع أن تبرم خلاله صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار أمريكي، وذلك مقارنة بحجم صفقات بلغت قيمتها 42.1 مليار دولار خلال نسخته الأخيرة في عام 2021، إذ يعتبر أكبر معرض تجاري واستثماري في أفريقيا، ومنصة رئيسية للمستوردين والمصدرين؛ الذين يتطلعون إلى الاستفادة من سوق واحدة تضم 1.4 مليار شخص أنشأتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مع ناتج محلي إجمالي يزيد عن 3.5 تريليون دولار أمريكي.

زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية

ووفقًا لبيان لوزارة التجارة والصناعة، يستهدف المعرض زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، وحرصت وزارة التجارة على تقديم جميع أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية.