الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس الوزراء الفلسطيني: شعبنا يعيش معاناة منذ 75 عاما

رئيس الوزراء الفلسطيني،
رئيس الوزراء الفلسطيني، فيتو

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إنه يجب على المجتمع الدولي التوقف عن التعامل مع فلسطين بمعايير مزدوجة.

إسرائيل تنتهك القانون الدولي والإنساني


وأضاف خلال لقائه بوزير خارجية الدنمارك أن كل شيء تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وأكد اشتية أن السابع من أكتوبر ليس بداية الصراع مع إسرائيل، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش معاناة منذ أكثر من 75 عاما.

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة


وطالب اشتية المجتمع الدولي بالدعوة لوقف العدوان ووقف إطلاق النار الفوري وحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وضمان وجود ممرات آمنة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية لكافة المناطق في القطاع.

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من ناحية اخرى دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف فوري للقتال بقطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات قائلا إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
وأشار تصريح بوريل اليوم الأحد إلى أن مرضى المستشفيات الواجب إجلاؤهم يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.
وقال في بيان "هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدّة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والأطقم الطبية".
وأضاف:"يجب (...) تزويد المستشفيات فورا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان".
وأردف "وفي هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".
في سياق متصل بالدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس أي وقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة، مبررا ذلك بأنه يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع حماس تمتلك صواريخ جديدة.
وجاءت تصريحات شولتس في الوقت الذي تتكرر فيه الدعوات على نطاق واسع في العالم من أجل وقف إطلاق النار مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة


وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 11180  شهيد بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة بينما بلغ عدد المصابين 28200 شخص.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي: "وصلنا 3250 تبليغا عن مفقودين بينهم 1700 تبليغ يتعلق بفقدان أطفال".
وأضاف: " توقف 22 مستشفى و49 مركزا صحيا عن العمل في غزة، ودمر الاحتلال 70 مسجدا تدميرا كاملا و153 تدميرا جزئيا كما دمر 3 كنائس".
 

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