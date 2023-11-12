الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تكرار سيناريو غزة، جيش الاحتلال يلقي منشورات تحذيرية على قرى جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

طوفان الأقصى، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، منشورات تحذيرية على قرى جنوب لبنان.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، طالبت المنشورات، السكان بإخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة.

وأمس، حذر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، حزب الله اللبناني من تصعيد القتال على الحدود، مضيفًا أن ما تفعله إسرائيل في غزة يمكن أن تفعله في بيروت.

وقال "جالانت" للجنود في مقطع مصور بثته قنوات تلفزيونية إسرائيلية "حزب الله يجر لبنان إلى حرب قد تندلع"، بحسب "رويترز".

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وتابع: "إنه يرتكب أخطاء.. ومَن سيدفع الثمن في المقام الأول هم المواطنون اللبنانيون. ما نفعله في غزة يمكن أن نفعله في بيروت".

 

حزب الله يضرب 3 مواقع لجيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية وتجمعات لجنود الاحتلال جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقال "حزب الله" خلال بيان صادر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وأضاف الحزب في بيان آخر: "‏دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 تجمعا لمشاة ‏العدو في بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مؤكدة".‏

 

وذكر في بيان جديد: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:15 من يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 تجمعًا لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة".

 

إطلاق صواريخ حزب الله تجاه إسرائيل 

وذكرت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأحد، أن بورصة تل أبيب هبطت بشكل حاد عقب إطلاق حزب الله  صاروخا من الأراضي اللبنانية تجاه المستوطنات القريبة من الحدود مما أوقع عدة إصابات خطيرة بين المستوطنين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها انتقلت بورصة تل أبيب، التي افتتحت أسبوع التداول بمكاسب طفيفة للمؤشرات الرائدة، إلى التراجعات بعد أنباء عن سقوط صاروخ مضاد للدبابات في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية.

وحسب الصحيفة فأن مؤشر تل أبيب 35 الذي ارتفع بنسبة 0.1% انخفض الآن بنحو 1.5%، على غرار مؤشر تل أبيب 125.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 5 مستوطنين في هجوم شنه مسلحون بصاروخ مضادة للدبابات قرب الحدود اللبنانية.

حزب الله يعرض مشاهد لاستهداف تجمع لجنود الاحتلال في جنوب لبنان (فيديو)

3 بيانات عسكرية، حزب الله يضرب 3 مواقع لجيش الاحتلال ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

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