الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس مجلس الأمن الروسي: إراقة الدماء في غزة يشعل شوارع أوروبا بالغضب الشعبي

ميدفيديف،فيتو
ميدفيديف،فيتو

كتب  نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، عبر موقع "تلجرام" قائلا: إن أوروبا تغلي، وهناك مئات الآلاف من الناس يتظاهرون في الشوارع احتجاجا على الدعم الغربي للعنف في غزة.

ستار إراقة الدماء في الشرق الأوسط

وأضاف ميدفيديف " وتحت ستار إراقة الدماء في الشرق الأوسط، يقوم بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في حلف شمال الأطلسي بنشر أفكار جديدة حول أوكرانيا ويقترحون قبولها في الحلف من دون شبه جزيرة القرم ودونباس. هذا يعني أن هذه المناطق بالتأكيد لم تعد أوكرانية من وجهة نظرهم ومفهومهم".

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وأشار مدفيديف إلى أن هذا الإقرار الضمني الجديد للغرب "جيد، ويتوجب عليهم المضي في هذا النهج والإقرار أيضا بأن أوديسا، ونيقولاييف، وكييف، وكل المناطق ليست أوكرانيا".

وأضاف: "بعد ذلك يبقى أمامهم ثلاثة أشياء للاعتراف بالواقع، وهي الإقرار بأن زيلينسكي الذي لا يقدم على إعلان الانتخابات ليس رئيسا وإنما يتفرّد بالسلطة، وأن اللغة الأوكرانية ليست لغة وإنما خليط من الكلمات الروسية والأوكرانية، وأن أوكرانيا ليست دولة، وإنما مناطق تم تجميعها في كيان إداري واحد إبان الاتحاد السوفيتي". 

أوضاع صعبة فى أوكرانيا

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة أمريكية عن مصدر عسكري تابع "للواء الميكانيكي 47" في الجيش الأوكراني، قوله اليوم، أنه "ليس لدى جيش كييف ما يكفي من الذخيرة والأفراد، لذلك يتم أحيانا إرسال أطقم المركبات المدرعة ومشغلي الطائرات بدون طيار إلى مواقع أمامية".

ورجحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن تكون المرحلة المقبلة من النزاع صعبة بالنسبة لـ أوكرانيا، بعدما ضاعفت روسيا إنتاج الأسلحة والذخائر، ووضعت اقتصادها على سكة المواجهة طويلة الأمد.

وأضافت: "تبدو المرحلة القادمة من المعارك أكثر خطورة بالنسبة لـ أوكرانيا... يعترف مسؤولون أوكرانييون بأن الحرب طويلة الأمد ستنتصر فيها روسيا التي حولت صناعاتها إلى المجرى العسكري".

وأضافت أن موسكو نظمت إنتاج المسيّرات الضاربة والصواريخ والدبابات ولديها احتياطات كبيرة من الأسلحة، في حين تعاني كييف التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الحلفاء الغربيين، من نقص الذخيرة والأسلحة والأفراد في ظل الخسائر الفادحة التي تكبدتها.

وقال قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني في حديث لمجلة "إيكونوميست" مؤخرا، إن الجيش الأوكراني وصل إلى طريق مسدود و"على الأرجح لن يحقق اختراقا عميقا وجميلا".

كما اعترف بأنه فشل في إظهار الوتيرة الرائعة لتقدم القوات التي توقعها الغرب منه وفقا للكتب الدراسية لحلف "الناتو".

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