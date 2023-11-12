المستشار الألماني يعلن رفض وقف إطلاق النار في غزة، ويزعم: يشكل خطرا علي إسرائيل

اخبار غزة الآن، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، رفضه الوقف الفوري لإطلاق النار أو أي هدنة في قطاع غزة، زاعما أن ذلك لمنع المقاومة الفلسطينية من امتلاك صواريخ جديدة وتشكيل خطر علي إسرائيل.

المستشار الألماني يرفض الهدنة الإنسانية بغزة

وأضاف خلال تصريحات صحفية منذ قليل: أ٦ن الهدنة الإنسانية في غزة تعني أن إسرائيل ستدع لفصائل المقاومة الفلسطينية إمكانية امتلاك صواريخ جديدة.

مجازر الاحتلال الإسرائيلي

يشار إلي أن المستشار الألماني رفض الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار في غزة، وتشجيعه جيش الاحتلال الإسرائيلي علي استمراره في ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين المدنيين.

Advertisements

موقف نتنياهو من وقف اطلاق النار في غزة

في وقت سابق نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القول إن القتال ضد حركة حماس في غزة سيستمر وإن كان سيشمل مرورًا آمنًا للمدنيين بعيدًا عن مواقع القتال، معتبرًا أن وقف إطلاق النار سيكون استسلامًا للحركة.

هدن إنسانية



وقال نتنياهو، بحسب الشبكة "في مواقع محددة، ولفترة محددة، ساعات قليلة هنا، وساعات قليلة هناك، نريد أن نسهل مرورًا آمنًا للمدنيين بعيدًا عن مناطق القتال، ونحن نفعل هذا".

وكانت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية نقلت في وقت سابق عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ صحفيين بأنه كان قد طلب من نتنياهو هدنة إنسانية لأكثر من ثلاثة أيام.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ شبكة فوكس نيوز بأنه لم يتفق مع الإدارة الأمريكية على كل شيء، قائلًا إن "واحدًا من الأشياء التي لم نتفق عليها هو وقف لإطلاق النار".

أضاف "وقف إطلاق النار مع حركة حماس يعني الاستسلام لها... ومن ثم فإنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن".

وتابع "لا نريد السعي لحكم غزة. ولا نريد السعي للاحتلال؛ لكننا نسعى لمنحها وإيانا مستقبلًا أفضل في الشرق الأوسط كله. وهذا يتطلب إلحاق الهزيمة بحماس. لقد وضعت الأهداف، لكني لم أضع جدولًا زمنيا لتحقيقها، لأنه كما تعرفون الأمر قد يستغرق وقتا أطول".