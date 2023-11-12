الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

من يتولى قيادة وإدارة غزة؟ الأمين العام للأمم المتحدة يكشف الحكام الأفضل للقطاع

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فيتو

اخبار غزة الان، أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه من الصعب على السلطة الفلسطينية أو دول عربية تولي مسؤولياتها بغزة مع وجود الجيش الإسرائيلي.

 

من يتولى قيادة غزة؟

وأضاف خلال تصريحات لشبكة “سي إن إن”: أن السيناريو الأفضل هو أن تتمكن السلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها من تولي القيادة في غزة.

 

قدرة الولايات المتحدة

ولفت إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قدرة ومسؤولية خاصة للمساهمة في كيفية إدارة غزة.

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدا

نتنياهو يكشف عن مخطط إسرائيل لقطاع غزة بعد نهاية الحرب

 

خطة نتنياهو بشأن غزة

زعم بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت،:"إذا أردنا السلام والأمن وضمان مستقبل دولة إسرائيل فيجب أن نقضي على حماس".

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سعى إسرائيل تجاه غزة


وكشف نتنياهو عن نواياه السامة تجاه قطاع غزة، وأكد أن إسرائيل نسعى لسيطرة على القطاع  زاعما أنه لن تكون هناك سيطرة  لحماس أو السلطة الفلسطينية على القطاع.

 

منطقة منزوعة السلاح
 

وادعى نتنياهو أنه لا يهدف إلى إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة  مشيرا إلى أنه  يهدف إلى جعلها منطقة منزوعة السلاح تحت سلطة أمنية".

 

وتتواصل الاشتباكات المسلحة بين فصائل المقاومة الفلسطينية فى القطاع وقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور، بينما تستمر الفصائل فى قصف مستوطنات غلاف غزة، برشقات الصواريخ وفقًا لشبكة روسيا اليوم.

 

سرايا القدس تستهدف طائرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو
 


وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنه "عند الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي، قصفت سرايا القدس موقع كرم أبو سالم وقاعدة اميتاي برشقات صاروخية".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: إنه "تم إطلاق 15 صاروخا من لبنان في الرشقة الأخيرة والقبة الحديدية تصدت لـ 4 منهم فقط"، مضيفا "أصيب 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية".

 

وأعلنت "كتائب القسام" في لبنان، "مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومغتصبتي شلومي ونهاريا شمال فلسطين المحتلة بعدة رشقات صاروخية مركزة، ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".

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