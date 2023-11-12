حملة مرورية لمتابعة التزام سائقى الأجرة بالتعريفة المقررة فى قنا

شنت إدارة المرور بمديرية أمن قنا، حملة مرورية أمام نقطة تفتيش البياضية لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة.

وقاد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ورافقه المقدم أدهم يوسف مدير مباحث المرور، وأحمد فيصل مدير إدارة مواقف قنا الحملة.

واستيقاف سيارات الأجرة وسؤال المواطنين حول مدى إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة،‏ وأكد عدد كبير من المواطنين أن السائقين ملتزمين بتحصيل التعريفة المقررة دون أى زيادة، باستثناء عدد من السائقين تبيّن قيامهم بتحصيل أجرة زيادة بالمخالفة للتعليمات، وتم سحب رخصهم وتحرير مخالفات وغرامات مالية ضدهم.

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ومن جانبه دعا السكرتير العام المساعد المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة.

كما شدد المحافظ على سائقي سيارات الأجرة بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدا علي حرص اللواء أشرف الداودى محافظ قنا نحو السعى لتطبيق سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

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