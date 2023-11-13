الإثنين 13 نوفمبر 2023
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سياسة

متخصصة بالشأن الإسرائيلي: أيام نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية معدودة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

الأسرى الإسرائيليون، قالت مروة كيلاني، الباحثة في الشأن الإسرائيلي: إن المظاهرات المناهضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن موضوع الأسرى الإسرائيليين أصبح مؤشرا على أن أيام نتنياهو في الحكومة أصبحت قليلة، ومعدودة، ويبدو أن عملية طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية بالنسبة إلى نتنياهو.

 

ممارسة الضغوط على حكومة نتنياهو 

وقالت الباحثة، في تصريح لـ “فيتو”: يتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل شبه يومي في أنحاء البلاد، للضغط على الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، حيث هناك ما لا يقل عن 242 إسرائيليًا محتجزا لدى فصائل المقاومة في غزة. 
حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لنتيناهو، وطالبوا بسجنه، كما طالبوه بالتنحي عن منصبه، واتهموه بالفشل الذريع في إدارة الحرب على قطاع غزة ومحاولة إطالة أمد الحرب، تحسبا للخطر الذي يتهدد مستقبله السياسي، وأعلنوا أنهم يشعرون بأنهم عرضة للخطر بعد فقدان الثقة بـالمنظومة الأمنية. 
 

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مطالبات بتحرير الرهائن الإسرائيليين

وواصلت مروة كيلاني، حديثها قائلة: طالب المتظاهرون بتحرير الأسرى الإسرائيليين الذين أسرتهم المقاومة الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى، وفشلت الحكومة الإسرائيلية في استعادتهم حتى الآن، حيث اعتبر المتظاهرون أن ما جرى فشل أمني، محملين نتنياهو المسئولية، مطالبين باستقالته لا سيما أن صفارات الإنذار تدوي مرارًا يوميًا في أرجاء المدينة، جراء رشقات صاروخية تطلقها المقاومة من قطاع غزة  ردا على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
 

صراع نتنياهو لإنقاذ منصبه

وتابعت الباحثة: يخوض بنيامين نتنياهو أثناء حربه على غزة معركة أخرى لإنقاذ منصبه وإرثه في تل أبيب.
فـ"الملك بيبي"، كما يطلق عليه، الذي يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاء في الحكم في تاريخ البلاد، والذي طالما تباهى بأنه حقق الأمن والرخاء لإسرائيل، يجد نفسه في موقف حرج للغاية مع توجيه كثيرين انتقادات لاذعة لحكومته لما اعتبروه إخفاقات أمنية واستخبارية في مواجهة عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها حماس والتي وصفها مسؤول إسرائيلي بأنها "11 سبتمبر" بالنسبة لبلاده. 

 

فشل نتنياهو في إدارة الأزمة 

وأضافت: حتى مع حكومة الطوارئ التي أقامها نتنياهو لإدارة الحرب إلا أنه مع اندلاع الأزمة حتى علت الأصوات التي تحمّل نتنياهو المسئولية الكاملة عما حدث، ورغم أن الإخفاق استخباراتي وعسكري، لكن كثيرين يرون أن هذا لا يعفي نتنياهو من مسؤوليته الشاملة عن الأزمة، كونه المقرر الأعلى في شئون خارجية وأمن إسرائيل.
ويبدو أن نتنياهو سيظل في منصبه لبعض الوقت، على الأقل لحين الانتهاء من الحرب التي أعلنتها إسرائيل على الفلسطينيين العزل، بذريعة القضاء على حماس.
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