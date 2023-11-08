الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خطة نتنياهو من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، كشف مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، خطة بنيامين نتنياهو لإطلاق سراح الرهائن والأسرى الإسرائيليين في غزة.

 

إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

وأكد كبير مستشاري نتنياهو خلال تصريحات لـ"CNN": أفضل طريقة لضمان إطلاق سراح الرهائن والأسرى الإسرائيليين في غزة هي زيادة الضغط على حركة حماس.

 

قبول إسرائيل هدن إنسانية

وأفادت الصحيفة الأمريكية "بوليتيكو" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: إدارة بايدن واثقة من أن إسرائيل تتجه بشكل طفيف وتدريجي لقبول هدن إنسانية.

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ضغوط أمريكية على إسرائيل

فيما أشار الصحيفة الإسرائيلية “يديعوت أحرونوت”: أن الإدارة الأمريكية تكثف ضغوطها على إسرائيل لتخفيف حدة الغارات وتقليل الضحايا المدنيين في غزة.

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تقرير أمريكي يحدد أعداد الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية

 

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي مساء الثلاثاء أن حركة حماس تحتجز 180 أسيرًا إسرائيليًّا فقط.


ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين أن التقديرات تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني تحتجز ما يقرب من 40 أسيرًا فيما يحتجز آخرون 20 أسيرًا آخرين.

 

تظاهرات في تل أبيب من أجل إعادة الأسرى

كما نظم أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، الثلاثاء، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، لمطالبة حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو، بإعادة ذويهم.


والخميس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، تظاهروا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أثناء تواجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المقر.

 

أهالي الأسرى الإسرائيليين يهددون بنشر الفوضى في إسرائيل

وأفادت قناة "آي 24" العبرية، بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.


وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن أهالي الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.

 

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