الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تظاهرات ضخمة في تل أبيب لمطالبة حكومة نتنياهو بإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس (فيديو)

مظاهرات تل أبيب،
مظاهرات تل أبيب، فيتو

طوفان الأقصى، نظم أهالي الأسري الإسرائيليين لدي حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مظاهرات حاشدة فى تل أبيب، لمطالبة حكومة الاحتلال التى يقودها بنيامين نتنياهو، بإعادة ذويهم.

والخميس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، تظاهروا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أثناء تواجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المقر.

 

أهالي الأسرى الإسرائيليين يهددون بنشر الفوضى في إسرائيل 

وأفادت قناة "آي 24" العبرية، بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.

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وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن أهالى الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.

وقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين  جراء العدوان المتواصل الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، وعلى الرغم من استعداد المقاومة الفلسطينية لإجراء صفقة تبادل للأسرى إلا دولة الاحتلال تراجعت.
وفي فيديو بثته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لأسيرتين إسرائيليتين اعترفا بتراجع حكومة نتنياهو عن إتمام صفقة تبادل الأسرى، وحذروه من خطورة الهجوم البري مؤكدين أنه يهدد حياتهم

 

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم، بأن أكثر من 2800 شخص في غزة لا يزالون تحت الأنقاض.

وأكد الإعلام الحكومي في غزة ، اليوم الثلاثاء، خروج 16 مستشفى و34 مركزا صحيًا عن الخدمة في قطاع  غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

واستهدف  الطيران الإسرائيلي لجيش الاحتلال بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، ودارت اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد وأصيب عدد غير محدد من الفلسطينيين إثر استهداف غارة إسرائيلية، محيط مجمع كمال عدوان الطبي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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