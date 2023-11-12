الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إخماد حريق داخل عقار فى المطرية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل عقار فى المطرية،فيتو

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل  عقار في منطقة  المطرية.

 

حريق شقة سكنية 

 وكانت الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالقاهرة تفيد بنشوب حريق  بالطابق الثالث داخل عقار بدائرة قسم شرطة  المطرية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخمادة النيران وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران وإخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

حالة الطرق اليوم، محور 26 يوليو وشارعي رمسيس والهرم وكورنيش النيل

ضبط 5 تشكيلات عصابية وإعادة 35 دراجة وسيارات مبلغ بسرقتها

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

Advertisements

الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن  هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالى تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية إدارة الحماية المدنية حريق المطرية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، محور 26 يوليو وشارعي رمسيس والهرم وكورنيش النيل

ضبط 5 تشكيلات عصابية وإعادة 35 دراجة وسيارات مبلغ بسرقتها

حبس القائمين على إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في المنيا

براءة سلمى الشيمي من تهمة نشر محتويات إباحية.. وإرشادات التسجيل في وظائف معاون نيابة إدارية

حبس مزارع متهم بقتل وإصابة شخصين في أسيوط 4 أيام

هربا من سداد الدين، سيدة تنهي حياة صديقتها بماسورة حديد في المطرية

ضبط أكثر من 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال حملات تفتيشية بالمحافظات

أسفر عن مصرع شخصين، تفاصيل معاينة منزل الفيوم المنهار

الأكثر قراءة

بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

5 تحذيرات من القابضة للكهرباء للمواطنين بسبب سقوط الأمطار

أوروبا تنقلب على إسرائيل، سر تغير موقف دول القارة العجوز من عدوان الاحتلال على غزة

سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والجيزة (صور)

الأرصاد: تدفق السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق

أسباب اختلاف سعر الجنيه الذهب من شركة إلى أخرى

المصارع الممثل في الطريق إلى البيت الأبيض، الشعب يريد "ذا روك"

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

المصارع الممثل في الطريق إلى البيت الأبيض، الشعب يريد "ذا روك"

مغنية كندية تطارد ماسك من أجل حضانة أبنائها

هروب أسد من السيرك، وفشل محاولات القبض عليه (فيديو)

مخاوف من تفجير إرهابي، شكوك حول الجاني في حادث انقلاب قطار بروسيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12-11-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاع التضخم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية