الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

سويلم يكشف أسباب الحرج من الجهات الأمنية وتصريحاته حول مشاركة الزمالك بالسوبر المصري

ثروت سويلم، فيتو
ثروت سويلم، فيتو

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن ما حدث بين جماهير الأهلي في مباراة الجونة، شئ مؤسف ولكن سيتم الاطلاع على تقرير المباراة.

وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ننتظر تقرير المباراة من أجل تحديد العقوبات حال إن وجدت، وسوف يتم الإعلان عن الأمر عن طريق لجنة المسابقات".

وأضاف ثروت سويلم: "ما حدث بين الجماهير، يجعل هناك حالة حرج من طلب زيادة أعداد الجماهير خلال المباريات، في ظل المساعي التي نرغب في اتخاذها لعودة المشجعين إلى أماكنهم".

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وقال عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة: "تصريحاتي بشأن مشاركة الزمالك في السوبر المصري بنسخته اتفهمت غلط، وقولت كان يجب أن يخص الاتحاد المصري، وكان لا بد من وجود قرار رسمي من الجبلاية أمام الجميع بحرمان الفريق من المشاركة لمدة عام أو عامين ولكن لم يحدث وبالتالي أكدت أن هناك مبرر لمسؤولي الزمالك للتحدث حول عودته".

واختتم: "الشركة الراعية واتحاد الكرة ومجلس أبو ظبي والرابطة لهم قرار بكل تأكيد في مشاركة الزمالك من عدمه، ولكن لم يحدث وتم التناقش حول هذا الأمر مطلقًا حتى الان٦ط

الأهلي والجونة

وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن سبب مشاجرة جماهير النادي الأهلي في مباراة فريقها أمام نادي الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية: “رابطة مشجعي النادي الأهلي رفضت تواجد الجماهير العادية معهم في نفس المدرج، ومن هنا بدأت الأزمة”.

وتابع: “بدأت الأزمة بسبب خلافات بين الجماهير وهذا تسبب في تدخل الجهات الأمنية، ونجحت بالفعل في إنهاء الأمر، وإبعاد الجماهير العادية عن رابطة النادي الأهلي”.

الاهلي والجونة

الأهلي يتعادل أمام الجونة 

تعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

أهداف مباراة الأهلي والجونة

سجل أيمن موكا هدفًا لصالح الجونة في الدقيقة الثانية ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة بيده.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني موديست الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة.

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وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد التدخل على كريم فؤاد.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والجونة 

1 -  الأهلي  13 نقطة  
2 -  بيراميدز 13 نقطة 
3 - مودرن فيوتشر  12 نقطة
4 - زد اف سي  12 نقطة
5 -  الاتحاد  11 نقطة
6 -  إنبي 10 نقاط
7-  طلائع الجيش  10 نقاط
8 - الجونة  9 نقاط  
9 - المصري  9 نقاط
10 - الزمالك 8 نقاط
11-  بلدية المحلة  8 نقاط
12 - سموحة  8 نقاط
13 - سيراميكا  7 نقاط
14 - الإسماعيلي  4 نقاط
15 - فاركو  4 نقاط
16 - الداخلية  4 نقاط 
17 - البنك الأهلي  3 نقاط
18 - المقاولون  نقطتين

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