السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

حبس سيدة وشقيقها
حبس سيدة وشقيقها بتهمة قتل زوجها، فيتو

نجح رجال البحث الجنائي في مديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في حل لغز العثور على جثة شاب مقتولًا وسط الزراعات.

 

العثور على جثة شاب مقتولًا في إحدى قرى مركز طهطا

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وشقيقها بعد اكتشافهما وجود علاقة غير شرعية بين القتيل وحماته.

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وقال المتهمان إنهما اكتشفا وجود علاقة غير مشروعة بين والدتهما، وزوج الأولى وقاما بقتله وحمل جثته وإلقائها وسط الرزاعات.


تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة داخل الزراعات ناحية قرية القبيصات في المسافة الفاصلة بين مركزي طهطا وجهينة.

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وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شاب عمره “33 عامًا، يقيم بدائرة مركز جهينة” وتبين أن المذكور متزوج، ومبلغ باختفائه منذ 5 أيام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.

 

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وشقيقها وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

 

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