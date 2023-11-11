أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب داخل جوال بجوار مزلقان ناهيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد مرتكبى واقعة مقتل شاب وإلقاء جثته بجوار مزلقان ناهيا بدائرة قسم بولاق الدكرور.

العثور على جثة بجوار مزلقان ناهيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل جوال ملقى بمزلقان ناهيا بدائرة قسم بولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان شاب يرتدي كامل ملابسه ملفوفا داخل جوال.

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وأجرى رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتوصلت تحريات مباحث الجيزة إلى أن حارس العقار المقابل لمسكن شقيقة المتوفى، قام المجنى عليه بالمبيت معه عقب حدوث مشادة كلامية مع شقيقته.

وأثناء ذلك تعاطيا المواد المخدرة وفوجئ حارس العقار بوفاته فقام على أثر ذلك بوضعه داخل جوال بلاستيك وإلقائه داخل صندوق قمامة بجوار مزلقان ناهيا.

وعقب تقنين الإجراءات ال٦قى رجال المباحث القبض على المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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