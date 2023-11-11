الدوري السعودي، النصر يتقدم على الوحدة بثنائية في الشوط الأول

الدوري السعودي، تقدم فريق النصر السعودي على نظيره الوحدة بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على أرضية استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

أهداف مباراة النصر والوحدة

سجل هدفي النصر في الشوط الأول أليكس تيليس في الدقيقة 11 وعبدالإله العمري في الدقيقة 39.

تشكيل النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

وكان البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الوحدة، ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على أرضية إستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

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وعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر للمشاركة أساسيًّا أمام الوحدة، وذلك بعد غيابه عن العالمي في المباراة الماضية ببطولة دوري أبطال آسيا ضد فريق الدحيل القطري.

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

ويبحث فريق النصر عن تحقيق الانتصار في مباراة اليوم أمام فريق الوحدة، وذلك لمواصلة مطاردة فريق الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد فريق الوحدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

ساديو ماني مهدد بالإيقاف

وأصبح السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، مهدد بالإيقاف عن مواجهة الأخدود المقبلة، في حال تلقى إنذار خلال مواجهة الوحدة والتي ستقام الليلة.

أما في حالة عدم حصوله على انذار اليوم ومشاركته أمام الأخدود فهو أيضًا مهدد بالغياب عن المواجهة المرتقبة أمام الهلال.