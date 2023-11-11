السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس الوزراء الفلسطيني: استهداف الاحتلال للمستشفيات جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها

رئيس الوزراء الفلسطيني،
رئيس الوزراء الفلسطيني، فيتو

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بموقف منسجم مع القانون الدولي الإنساني إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

 

جاء ذلك خلال استقبال اشتية الوزيرة بيربوك، في مكتبه برام الله، بحضور وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا.

 

تشجيع إسرائيل علي الاستمرار بالعدوان على غزة

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “ وفا”  إن عدم الدعوة لوقف الحرب هو تشجيع لإسرائيل على الاستمرار بالعدوان على أبناء شعبنا في غزة، معتبرا أن حرب إسرائيل هي ضد الشعب الفلسطيني في كل أراضيه.

 

وأضاف أن "استهداف المستشفيات جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، ويجب أن تكون مدانة من كل دولة ومؤسسة دولية، ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لوقفها وتوفير الحماية للمدنيين ووقف العقوبات الجماعية".

 

ودعا رئيس الوزراء ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات جدية ضد الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، كون ألمانيا تعتبر الاستيطان غير شرعي.

 

وقال اشتية إن "الأولوية لنا اليوم هي وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ووقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين على شعبنا بالضفة".

 

وحضر الاجتماع عدد من المواطنين من ذوي الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الحالي في قطاع غزة، حيث وضعوا الوزيرة بيربوك في صورة جرائم الاحتلال هناك.

 

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ومن ناحيته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع أعداد الشهداء لـ أكثر من 11100 فلسطيني بينهم ما يزيد على 8000 طفل وامرأة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.


وأكد المكتب الإعلامي الحكومية بغزة: أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئيًّا.


أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن أكثر من 21 مستشفى من أصل 35 توقفت عن الخدمة في غزة.



مستشفيات غزة خارج الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه اليوم: "إن الوقود نفد في مستشفى القدس ومعظم الخدمات توقفت.. ونواجه صعوبة في الوصول إلى الأطقم الطبية بمستشفى القدس".

 

ومن جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها اليوم: "إن 39 طفلًا مهددون بالموت بسبب عدم إدخال الوقود للمستشفيات".

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