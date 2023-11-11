السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

متحدث جيش الاحتلال يقر بالهزيمة: أنفاق حماس محكمة وعملية إعادة الأسرى معقدة

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن قواته تعمق عملياتها في شمال مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

 

سيطرة حركة حماس علي شمال غزة

وادعى متحدث جيش الاحتلال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أن حركة حماس فقدت سيطرتها على شمال القطاع والفلسطينيون يتوجهون إلى جنوب وادي غزة.

 

حصار جيش الاحتلال على مستشفى الشفاء

وتابع زاعمًا: نحن لا نطوق مستشفى الشفاء والجهة الشرقية مفتوحة ونقاتل مقاتلي حماس في المنطقة، لا نهاجم المستشفى وسنواصل السماح للمرضى والموجودين فيه بالمغادرة جنوبًا، والصاروخ الذي سقط ضل طريقه أطلقته حماس.
 

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عملية جيش الاحتلال لإعادة الأسرى

وأكد: عملية إعادة المخطوفين والأسرى الإسرائيليين معقدة وستأخذ وقتًا ولكننا لن نترك أي فرصة لإعادتهم، لافتًا إلى أن هناك مجهودًا استخباراتيًّا لمعرفة أماكن وجود الأسرى ومن يحتجزونهم.

 

العملية البرية في غزة

وأضاف: نحتاج إلى مزيد من الوقت للعمل العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، خاصة أن أنفاق حماس تحت الأرض مُحكمة.

 

وكرر مزاعمه، قضينا على مخرب كان يحتجز 1000 من الغزيين في المستشفى ومنعهم من المغادرة  .

 

قتلى جيش الاحتلال

وأكد: أن عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي هو 361.

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الهجوم على أهداف حزب الله

ولفت: نواصل هجومنا علي أهداف لحزب الله في لبنان ردًّا على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وتعقب الحوثيين في اليمن.

 

صفقة تبادل الأسرى

كشفت القناة 13 العبرية، تفاصيل صفقة الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، واصفة المفاوضات حولها بالمتقدمة لإنجازها بأعداد كبيرة دون الجنود الإسرائيليين.

وقالت القناة العبري، إن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس، تشمل كذلك إدخال الوقود إلى قطاع غزة، نظير الإفراج عن الرهائن والسجناء.

 

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