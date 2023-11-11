انضمام شعبة المبتكرين علميا بمركز شباب ميت غمر إلى أندية وزارة الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، انضمام عدد من الشعب التخصصية في جميع المجالات، من بينها أندية المبتكرين علميًّا بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات بهدف اكتشاف الموهوبين علميًّا، التعرف على البرامج العلمية الحديثة، إعداد جيل من النشء إعدادًا علميًّا جيدًا.

تعمل الشعب التخصصية على تدريب النشء داخل مراكز الشباب، كما تقوم الإدارة المركزية لتنمية النشء بإعداد الملتقيات العلمية والمسابقات والدورات العلمية التدريبية لصقل المدربين والنشء بالعلوم الحديثة، ومن بين هذه الشعب "شعبة نادي المبتكرين علميًّا بمركز شباب مدينة ميت غمر بمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة الدقهلية".

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الجدير بالذكر أن الملتقى العلمي التدريبي لشعبة نادي المبتكرين علميًّا على مستوى الجمهورية، وذلك بتواجد شعبة نادي المبتكرين علميًّا بمركز شباب مدينة ميت غمر بمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة الدقهلية، والذي سيقام هذا العام الأسبوع المقبل بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

تأتي مشاركة شعبة نادي المبتكرين علميًا بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعماد المرشدى مدير عام الإدارة، ومتابعة أحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر، وإيمان حامد رئيس قسم تنمية النشء بالإدارة، ومصطفي ياسين المدير التنفيذي بالمركز.