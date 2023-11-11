أيمن الجميل: سياسات الرئيس السيسي حافظت على استقرار مصر في منطقة مشتعلة وحققت التنمية الشاملة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت خلال السنوات العشر الماضية أن تحقق الاستقرار للدولة المصرية رغم اشتعال المنطقة المحيطة بنا ورغم توالي الأزمات العالمية من أزمة وباء كورونا إلى موجات التضخم الكبرى جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي عصفت باقتصادات راسخة في العالم.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع توفير الأمن والاستقرار، فضلًا عن وصول إستراتيجية التنمية الشاملة إلى آفاق غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية، بدءًا من اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة بطول وعرض الجمهورية والتى وصلت إلى إقامة أكثر من أربعين مدينة ذكية، وفى الوقت نفسه محاربة العشوائيات وإقامة المناطق الحضارية مكانها، فضلًا عن المشروعات الصناعية والزراعية العملاقة ومبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن يقطنون في الريف المصري.

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وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعي والصناعي، أنه لولا الأمن والاستقرار المتحققين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تحققت أي مشروعات تنموية مما شهدناه خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقامت مشروعات تنموية في الوادي والدلتا وفى المنطقة الغربية وفي صعيد مصر وسيناء لم تشهدها البلاد من قبل؟

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن المشروعات التنموية المتحققة فى سيناء على سبيل المثال لا الحصر، لم تحدث في تاريخها كله وشملت مجالات البنية التحتية والمرافق والطرق والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والصناعة والزراعة، فضلًا عن مشروعات النقل العملاقة التي تربط سيناء بالوادى والدلتا ومحافظات القناة باستثمارات تتجاوز الـ 700 مليار جنيه، مشيرا إلى أن البيانات والإحصاءات الرسمية تؤكد وجود أكثر من 8800 شركة عاملة في مشروعات تنموية متنوعة في أرض الفيروز، وأن هناك أكثر من 150 مشروعًا كبيرًا في مختلف المجالات، فضلًا عن إطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تمتع سيناء ومدن القناة بـ 275 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، وكل هذه المشروعات وغيرها لم تكن لتتحقق لولا الاستقرار والأمن المتحققين فى عهد الرئيس السيسي.