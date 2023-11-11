السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا أمام لوتون تاون في الشوط الأول

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

الدوري الانجليزي، تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره لوتون تاون سلبيًّا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

 

تشكيل مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي: 

حراسة المرمى: أونانا. 

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، ريجيليون، دالوت.

خط الوسط: برونو، إريكسن، ماكتومناي.

خط الهجوم: راشفورد، هويلاند، جارناتشو. 

مانشستر يعلن غياب جونز في بيان رسمي 

وأعلن  مانشستر يونايتد، غياب جوني إيفانز مدافع الفريق بعد إصابته في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وقال اليونايتد، في بيان رسمي: "سيغيب جوني إيفانز، مدافع الفريق، عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة بسبب الإصابة".

وأضاف البيان: "عانى جوني إيفانز من شد في الفخذ خلال الشوط الأول من مباراة كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء".

من جانبه، كتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "سيتحرك مانشستر يونايتد للتعاقد مع قلب دفاع جديد في الميركاتو الشتوي المقبل". 

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وكان الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يستبعد المدافع الفرنسي رافائيل فاران من التشكيل الأساسي في المباريات الأخيرة لأسباب فنية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.

وتنطلق اليوم السبت، مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بإقامة 5 مباريات وذلك قبل التوقف الدولي.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس ضد إيفرتون - الساعة 5 مساءً - قناة بي إن سبورت 6 HD

مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون - الساعة 5 مساءً - قناة بي إن سبورت 1 HD

آرسنال ضد بيرنلي - الساعة 5 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

بورنموث ضد نيوكاسل - الساعة 7:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12

1- مانشستر سيتي 27 نقطة.
2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة.
3- ليفربول 24 نقطة.
4- آرسنال 24 نقطة.
5- أستون فيلا 22 نقطة.
6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة.
7- برايتون 18 نقطة.
8- مانشستر يونايتد 18 نقطة.
9- برينتفورد 16 نقطة.
10- تشيلسي 15 نقطة.
11- كريستال بالاس 15 نقطة.
12- وست هام يونايتد 14 نقطة.
13- نوتينغهام فورست 13 نقطة.
14- وولفرهامبتون 12 نقطة.
15- فولهام 12  نقطة.
16- إيفرتون 11 نقطة.
17- لوتون تاون 6 نقاط.
18- بورنموث 6 نقاط.
19- بيرنلي 4 نقاط.
20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط.

 

نتائج الجولة الـ 11 للدوري الإنجليزي

فولهام 0-1 مانشستر يونايتد.

برينتفورد 3-2 وست هام يونايتد.

بيرنلي 0-2 كريستال بالاس.

إيفرتون 1-1 برايتون.

مانشستر سيتي 6-1 بورنموث.

شيفيلد يونايتد 2-1 وولفرهامبتون.

نيوكاسل يونايتد 1-0 آرسنال.

نوتينجهام فورست 2-0 أستون فيلا.

لوتون تاون 1-1 ليفربول.

توتنهام 1-4 تشيلسي.  

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مانشستر يونايتد لوتون تاون أولد ترافورد البريميرليج الدوري الانجليزي

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