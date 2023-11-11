السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

رئيس البورصة يستعرض مزايا القيد والاستثمار ويبحث مع "رجال أعمال الإسكندرية" التعاون المشترك

رئيس البورصة في جمعية
رئيس البورصة في جمعية رجال أعمال الإسكندرية، فيتو

شارك أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية في لقاء موسع عُقد بمقر جمعية رجال أعمال إسكندرية لاستعراض مزايا القيد والاستثمار في البورصة والدور الهام الذي تقوم به البورصة المصرية داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، كما بحث مع مجلس إدارة الجمعية وقياداتها التنفيذية مجالات التعاون المشترك بين الجهتين.
 


عرض أحمد الشيخ عدة محاور من أهمها نشأة البورصة –كاحتياج مجتمعي وليس بقرارات - في مدينة الإسكندرية ثم القاهرة ومراحل التطور حتى اندماجهما معا، وأيضًا مميزات القيد والطرح في البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وطبيعة عمل صناديق الاستثمار بأنواعها والتعديلات التشريعية التي تمت عليها، كما عرض تطورات العمل في البورصة السلعية وكذلك خطط التطوير المختلفة الجاري العمل على تنفيذها وأهمها إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.
 

 

كما ناقش رئيس البورصة المقترحات الخاصة بتنشيط سوق الأوراق المالية وكيفية العمل على إزالة أية معوقات سواء تخص الشركات التي ترغب في القيد (جانب العرض) أو تخص المستثمرين (جانب الطلب).

Advertisements

واوضح الشيخ ان الدور الذي تقوم به البورصة كمنصة للتمويل يتمثل في المساعدة في نمو وتوسع الشركات التي تقيد بها لتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة، وأهمها التمويل بالملكية  من خلال زيادات رؤوس الأموال حيث أن القيد  والطرح بالبورصة يؤدي إلى خلق قيمة سوقية لأسهم الشركة وإيجاد  آلية  للتسعير بناء على آليات العرض والطلب وتوفير السيولة الكافية لتسهيل الشراء والبيع لحظيًا للاسهم بما يحفز المساهمين الحاليين والمشتريين الجدد لاسهم الشركة  على الإقبال على تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة التي تتم بالقيمة الاسمية او بقيمة عادلة حال رغبة الشركة في الحصول على التمويل في التوقيت الذي يناسبها.

 

 وقال الشيخ: أنه يمكن للشركة الحصول على التمويل عقب الطرح مباشرة ودون حتى الانتظار لفترات طويلة حيث أنه في بعض الشركات قد يقوم المساهمون الرئيسيون البائعون لجزء من أسهمهم في الطرح بإعادة ضخ بعض او كل حصيلة الطرح في زيادة رأس المال ومن ثم توفير تمويل جديد للشركة من حصيلة الطرح بالبورصة.

كذلك أوضح الشيخ أنه بالإضافة الى ان القيد بالبورصة يسهل من عمليات التمويل بالاقتراض بإصدار سندات لكافة أنواع الشركات بما فيها شركات التمويل الاستهلاكي وشركات التمويل متناهي الصغر وشركات التأجير التمويلي، وتوفر عملية إصدار السندات  مصادر تمويلية بتكلفة ومرونة تتناسب مع ظروف الشركة حيث ان قيد السندات بالبورصة يتيح إمكانية لحملة السندات تسييل هذه السندات قبل تاريخ الاستحقاق بما يشجع في نجاح وتغطية الاكتتاب فى تلك السندات بدلا من الاعتماد على مصادر التمويل الأخرى التي قد لا تتناسب مع ظروف الشركة.

 

كما ناقش الجانبان وضع آلية للتعاون في مجالات نشر الوعي المالي والثقافة المالية بين مجتمع رجال الأعمال بالإسكندرية وإنشاء قناة تواصل دائمة بين الجمعية والبورصة المصرية لهذا لغرض.

البورصة تربح 16 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات نهاية الأسبوع

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسهم الشركة استثمار العقارى الاستثمار في البورصة الاستثمار العقارى البورصة البورصة السلعية جمعية رجال أعمال الإسكندرية

مواد متعلقة

شروط التمويل العقاري من مصرف أبو ظبي الإسلامي

قانون التمويل العقاري، 3 عقوبات على المخالفين وفقا للقانون

الأسواق تترقب نتائج اجتماع البنك المركزي.. الخبراء يتوقعون تثبيت سعر الفائدة.. ويكشفون تأثير قرار رفع الفائدة على الاقتصاد المصري

حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلا من العلف الحيواني

تبدأ من اختيار الزوجة الصالحة، الأزهر للفتوى يوضح كيف يبر الآباء أبناءهم (فيديو)

خبير: تفاصيل قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي وتأسيس الشركات، الأوراق المطلوبة

مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

أسامة قابيل لـ أولياء الأمور: ربوا عيالكم ولا تتركوهم للسوشيال والشوارع

الأكثر قراءة

مشاهدة لقاء الأهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والجونة مساء اليوم

بث مباشر، لقاء الأهلي والجونة في دوري Nile

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

موديست يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك الجونة

تشغيل قطار جديد من طنطا للقاهرة لخدمة الطلاب

خبيرة ترسيم حدود تكشف الكنز، أكثر من 52 منجم ذهب في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

تخصص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

توقعات الأبراج، حظك الأحد 12-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

أدعية الرزق من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية