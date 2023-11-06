موعد سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2024
معهد معاوني الأمن 2024، تواصل وزارة الداخلية لليوم الثاني استقبال طلبات راغبي الالتحاق بمعهد معاوني الأمن.. وتساءل البعض عن موعد سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2024.. وفي إطار “خدمتك في فيتو” نوضح التفاصيل.
موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024
وأكدت وزارة الداخلية، أن تقديم طلبات الالتحاق بمعاوني الأمن الدفعة التاسعة يكون اعتبارا من يوم 4 نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.
موعد اختبارات في معهد معاوني الأمن 2024
وتبدأ اختبارات القبول اعتبارا من يوم 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقطاع التدريب صباح اليوم الأربعاء.
موعد سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2024
يكون سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2024 بعد تقديم طلب الالتحاق والتوجة إلى مقر أداء الاختبار الأول في معهد معاوني الأمن التابع له وسداد الرسوم المقررة ثمن الكراسة.
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