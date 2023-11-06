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حوادث

موعد سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2024

موعد سحب كراسات
موعد سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2024، فيتو

معهد معاوني الأمن 2024، تواصل وزارة الداخلية لليوم الثاني استقبال طلبات راغبي الالتحاق بمعهد معاوني الأمن.. وتساءل البعض عن موعد سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2024.. وفي إطار “خدمتك في فيتو” نوضح التفاصيل.

 

موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

وأكدت وزارة الداخلية، أن تقديم طلبات الالتحاق بمعاوني الأمن الدفعة التاسعة يكون اعتبارا من يوم 4 نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.

موعد اختبارات  في معهد معاوني الأمن 2024

وتبدأ اختبارات القبول اعتبارا من يوم 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقطاع التدريب صباح اليوم الأربعاء. 

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 موعد سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2024

يكون سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2024 بعد تقديم طلب الالتحاق والتوجة إلى مقر أداء الاختبار الأول في معهد معاوني الأمن التابع له وسداد الرسوم المقررة ثمن الكراسة.

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