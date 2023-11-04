السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

الرابط الرسمى للتقديم فى معهد معاوني الأمن 2024

معهد معاونى الأمن
معهد معاونى الأمن 2024،فيتو

يبحث العديد من راغبى الالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2024 عن الرابط الرسمى لتقديم طلب الالتحاق وطريقة تسجيل الدخول، وفى إطار “ خدمتك فى فيتو” نوضح التفاصيل 

 

الرابط الرسمى لتقديم فى معهد معاونى الأمن 2024

يمكن تسجيل طلب الالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2024 عبر الضغط هنا 

الرابط الرسمى لتقديم فى معهد معاونى الأمن 2024 

 

 

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