الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

القمة العربية الطارئة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى السعودية

محمود عباس، فيتو
محمود عباس، فيتو

القمة العربية الطارئة، وصل الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم، إلى العاصمة السعودية "الرياض" للمشاركة فى القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة.

عباس يصل إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية الطارئة

ومن المقرر أن يلقي محمود عباس، كلمة خلال القمة العربية الطارئة التي تعقد لبحث وقف العدوان على غزة والضفة، وما يشهده القطاع من أزمة إنسانية غير مسبوقة.

 

كما سيلقي عباس، كلمة خلال القمة الإسلامية الاستثنائية التي تعقدها منظمة التعاون الإسلامي بدعوة من المملكة العربية السعودية.

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القمة العربية الطارئة فى المملكة العربية السعودية

ويرافق الرئيس الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الأغا.

اجتماع عباس مع رئيس وزراء باكستان فى السعودية

وعقب وصوله إلى مقر إقامته، اجتمع محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكار.

 

وأكد محمود عباس، على ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين، مشددا على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

عباس يؤكد إنه لا حل عسكري أو أمنى لقطاع غز

وشدد، على أن لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل غزة.

 

وقدم، الشكر الجزيل لرئيس الوزراء الباكستاني والشعب الباكستاني الشقيق على دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني في الدولة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وجهودهم في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

 

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني وقوف بلاده مع دولة فلسطين لنيل حقوقها المشروعة، ومواصلة دعمها في المحافل الدولية كافة.

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محمود عباس يدعو قادة الدول العربية لعقد قمة طارئة

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