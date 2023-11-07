حقيقة استهداف موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف اغتياله (فيديو)

موكب محمود عباس، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وسط مزاعم أنه يرصد محاولة لاغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عناصر الأمن الفلسطينية وهي تشتبك مع عدد من الأشخاص، لكن شبكة «القدس» الفلسطينية، نشرت مقطع الفيديو المتداول وكتبت: "إصابة عنصر من الأجهزة الأمنية خلال اشتباكات مع مطلوبين على قضايا جنائية وفقًا لمصادر من السلطة".

عاجل ⚠️جرت محاولة اغتيال محمود عباس منذ قليل على وقد قُتل أحد الحراس الشخصيين لعباس!

pic.twitter.com/m36z3cjduk — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) November 7, 2023

حقيقة تعرض موكب محمود عباس لإطلاق نار

كذلك أفادت وكالة «نوفوستي» بأن مصدر في إدارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نفي التقارير التي تحدثت عن تعرض موكبه لإطلاق نار، كما ذكرت عدد من وسائل الإعلام في وقت سابق.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في إدارة الرئيس الفلسطيني أن الأنباء التي تحدثت عن إطلاق النار على موكب عباس غير صحيحة.

تغطية صحفية: إصابة عنصر من الأجهزة الأمنية خلال اشتباكات مع "مطلوبين على قضايا جنائية" وفقًا لمصادر من السلطة. pic.twitter.com/Eg5OY4mTuC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 7, 2023

وقال: "هذا ليس صحيحا. لم يكن هناك إطلاق نار على موكب عباس.. والفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى مواجهة جرت في مخيم الجلزون للاجئين بين قوات الأمن وأحد المطلوبين على ذمة قضايا جنائية".

وبحسب «نوفوستي»، صرح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إليور ليفي، أن ما تم تداوله، ملاحقة أمنية لأحد المطلوبين. وقال: "لنغلق قصة أبو مازن ومحاولة الاغتيال المزعومة: أخبرني مصدر فلسطيني مطلع على التفاصيل أن قوات الأمن الفلسطينية نفذت عملية اعتقال بحق تاجر مخدرات، تلا ذلك تبادل لإطلاق النار ومر موكب أبو مازن في مكان قريب دون اتصال".

عقد قمة عربية طارئة بشأن فلسطين

وفي الـ 25 من أكتوبر الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة.

بدورها، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية (32) في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الأمانة العامة تلقت، طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرتين الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر.