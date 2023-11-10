بشار الأسد يتوجه إلى السعودية للمرة الثانية له بعد عودة سوريا للجامعة العربية

ذكرت الرئاسة السورية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن الرئيس بشار الأسد توجه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة المزمع عقدها غدا السبت، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.



بشار الأسد يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية



وجاء في بيان الرئاسة السورية: "توجه الرئيس بشار الأسد اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي يتسبب يوميًا بسقوط المئات من الشهداء والجرحى ويخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة".



وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة بشار الأسد في القمة العربية على مستوى الزعماء هي الثانية منذ مشاركته في القمة العربية العادية في السعودية في 19 مايو الماضي، وذلك عقب إعادة الجامعة العربية لسوريا إلى الحظيرة العربية بعد أكثر من عقد على تجميد مقعدها.



ويوم أمس الخميس، ذهب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية، للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

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وفي السياق ذاته عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تحضيرًا للقمة العربية الطارئة، من أجل مناقشة مشروع القرار المتعلق بتطورات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والمزمع رفعه إلى القادة العرب في قمتهم التي ستعقد السبت.

وقالت الخارجية السورية في بيان، إن المقداد "أكد خلال الاجتماع ضرورة تنسيق موقف عربي موحد وفعال لجهة ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان همجي وحشي وحرب إبادة جماعية وضرورة فضح المخططات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني وإبعاده عن أرضه".

وشدد الوزير السوري على بذل كل الجهود للوقف الفوري لحرب الإبادة الإسرائيلية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ورفض كل خطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وناقش وزراء الخارجية العرب بشكل مستفيض مشروع القرار، بما يضمن تغطية جميع الأفكار والآراء التي تم التعبير عنها، وبما يعكس وحدة الموقف العربي ويغطي جميع الجوانب المتصلة بقضية الشعب الفلسطيني.

وعلى هامش الاجتماع، التقى المقداد مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وبحثا آخر التطورات والمستجدات في قطاع غزة واستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، مؤكدين أهمية تنسيق موقف عربي موحد لمواجهة هذا العدوان الهمجي، بحسب الخارجية السورية.



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