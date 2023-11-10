الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

القمة السعودية الإفريقية، مليار دولار من المملكة للقارة وكلمات تنديد بأحداث غزة

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيتو

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة عن مبادرة مليارية لإفريقيا.

ولفت الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الإفريقية السعودية التي تستضيفها العاصمة الرياض إلى إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في إفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 أعوام.

 

 

انطلاق القمة السعودية الإفريقية بالرياض


وانطلقت اليوم الجمعة، أعمال القمة السعودية الإفريقية بالرياض تحت عنوان شراكة مثمرة  بمشاركة قادة وزعماء إفريقيا، وفد مصري رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية سامح شكري.


وكان ولي العهد السعودي  دعا اليوم الجمعة إلى وقف الحرب في غزة.

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ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة 


وقال خلال القمة الإفريقية السعودية ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني.


وأضاف نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري.

ولفت إلى أن المملكة والدول الإفريقية تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

تستضيف المملكة العربية السعودية غدًا السبت 11 نوفمبر 2023، القمة العربية الاستثنائية بمدينة الرياض، وذلك لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

ومن المقرر أن ينوب وزير الخارجية سامح شكري عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية بالرياض، فضلًا عن مشاركة عدد كبير من رؤساء الدول العربية ووزراء الخارجية العرب.

موعد القمة العربية الاستثنائية


طالب رئيس فلسطين، محمود عباس، من مجلس الدول العربية، بإقامة القمة العربية الاستثنائية 2023، في أعقاب انتهاكات العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر المنصرم.

وقد حددت المملكة العربية السعودية غدا السبت 11 نوفمبر 2023، ليكون موعد القمة العربية الاستثنائية، لبحث آخر التطورات في غزة بعد العدوان الإسرائيلي المستمر.

العدوان الإسرائيلي على غزة


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مستهدفًا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوًا وبحرًا وبرًا، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء الأبرياء والشيوخ.

والجدير بالذكر أن ما زال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم حتي الآن وذلك بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، فضلًا عن قصف المستشفيات واستهداف الأماكن الحيوية والمليئة بالمواطنين الفلسطينيين.

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