الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم.. أمطار رعدية على هذه المناطق غدا.. و15 نوفمبر آخر موعد لتنازل مرشحي الرئاسة

حالة الطقس غدا،فيتو
حالة الطقس غدا،فيتو

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نقدمها لكم خلال النشرة التالية

 


 

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق ورياح مثيرة للأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على شمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء تكون خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب الوجه البحرى، وجنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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ضبط حشيش داخل لعب أطفال وكشاف إضاءة بمطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

إطلاق 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين

أطلقت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل؛ 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر" لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، وذلك استكمالًا لتيسير الخدمات الحكومية على المواطن وفي إطار  التكليفات الرئاسية بهذا الشأن.

الأزهر: الاحتلال فقد عقله نتيجة الصمود الفلسطيني في غزة ويسعى للسيطرة على المسجد الأقصى

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه في إطار العدوان الممنهج ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الداخل المحتل أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، قمعت قوات الاحتلال اليوم الجمعة المصلين في وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، ولم يتمكن من أداء الصلاة سوى 4 آلاف من المصلين جراء قيود الاحتلال وإجراءاته القمعية المتصاعدة ضد المصلين منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

المفتى: تراب الوطن مقدس عند المصريين ويضحون بأنفسهم من أجله (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الحفاظ  على الوطن يعتبر حفاظا على الدين، لافتا إلى أنه إذا ضاع الوطن ضاع الدين.  

أسبوع ممطر، خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الايام المقبلة، بدءا من غد السبت وحتى الخميس المقبل، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء  شديد الحراة على جنوب الصعيد لطيف ليلا.

وزير السياحة يعقد لقاءات مع منظمى رحلات وشركات طيران ألمانية ودولية

استكمل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اللقاءات المهنية التي يعقدها في ختام أيام زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، بعقد لقاءات موسعة، مع مسئولي وممثلي منظمى الرحلات وشركات الطيران الألمانية والدولية، وذلك بمقر السفارة المصرية ببرلين.

تفاصيل استقبال الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدًا من كتلة الحوار (صور)

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من كتلة الحوار.

 

وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 46 مليونا و811 ألف خدمة مجانية للمواطنين

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 46 مليونا و811 ألفا و161 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 9 نوفمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

الوطنية للانتخابات: 15 نوفمبر آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أن آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024 في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، قبل موعد التصويت بـ 15 يوم.  

مجلة إنجليزية: مصر المقصد السياحي الأفضل في العالم لعام 2023

تسلمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي جائزة مجلة Lonely Planet الإنجليزية، باعتبار مصر المقصد السياحي الأفضل لعام 2023 ضمن قائمة المقاصد العالمية وفقا للاستفتاء التي أجرته المجلة.

سلطة الطيران تستقبل وفدًا من أكاديمية ناصر العسكرية لزيارة مركز العمليات وإدارة الأزمات

 استقبلت سلطة الطيران المدني المصرية وفدًا من أكاديمية ناصر العسكرية بكلية الدفاع الوطني الدورة ٥٢ إدارة الأزمات خلال الزيارة السنوية التي تنظمها للدارسين ضمن برنامج الدورة التدريبية؛ حيث ضم الوفد مجموعة من الضباط المتميزين وممثلي الوزارات والجهات المدنية الدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية بهدف التعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها السلطة ودورها في مجال الطيران المدني.

نهطاي بالغربية تحصل على شهادة القرية الخضراء

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصول قرية "نهطاي" بمحافظة الغربية على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، لتعد ثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بعد حصول قرية "فارس" بمحافظة أسوان على شهادة "ترشيد" العام الماضي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمشروعات الخضراء الذكية 2023، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

المتحف المصري بالتحرير ينظم ورشة تعليمية عن الكتابة المسمارية

نظم المتحف المصري بالتحرير ورشة تعليمية وثقافية تحت عنوان "الكتابة المسمارية"، بالتعاون مع مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية لطلبة الدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العلمية المتخصصين في تاريخ الكتابة والنقوش القديمة، وأمناء المتاحف، ومفتشي الآثار المشتغلين بتاريخ الشرق الأدنى القديم، ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار ومكتبة الإسكندرية.

 

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